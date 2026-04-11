Orbán Viktor bejelentette: már közel a cél
Örömhírrel jelentkezett a kormányfő.
A mai napon vette kezdetét az Egymillió kézfogás kampány, melynek keretében Orbán Viktor, Lázár János, Szijjártó Péter és még sokan mások járják az országot. A kormányfő nemrég bejelentette: már közel a cél!
Lassan egyedül összehozom az egymillió kézfogást. A vasárnapi cél pedig a 3 millió szavazat a Fideszre. Legyünk ott minél többen!
- osztotta meg a közösségi oldalán a miniszterelnök.
Mutatjuk Orbán Viktor csatolt videóját!
