RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakció parlamenti vezetője - Videó

Hatalmas változások jönnek. Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrálhasson.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 17:21
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, mindenkit meglepett Orbán Viktor szombat délután. Egy, a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben hívta fel mindenki figyelmét arra, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz a jövőről és a megújulásról.  Orbán Viktor ahogyan ígérte, meg is tette bejelentését, miután véget ért a Fidesz elnökségi ülése. 

Orbán Viktor / Fotó: Facebook

„Gőz erővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van” – kezdte Orbán Viktor, majd folytatta:

Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció. Vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövőhéten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra

 – tette meg bejelentését Orbán Viktor, aki a következő szavakkal zárta sorait:

„Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban. Választási győzelmekben, és vereségekben. Egy valami viszont nem változott. Ez a tábor volt mindigvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége. És erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra. A Jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt”

Íme Orbán Viktor bejelentése:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
