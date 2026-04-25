Orbán Viktor: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakció parlamenti vezetője - Videó
Hatalmas változások jönnek. Orbán Viktor visszaadja a mandátumát, hogy a nemzeti oldal újjászervezésére koncentrálhasson.
Mint arról korábban a Metropol beszámolt, mindenkit meglepett Orbán Viktor szombat délután. Egy, a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben hívta fel mindenki figyelmét arra, hogy hamarosan fontos bejelentést tesz a jövőről és a megújulásról. Orbán Viktor ahogyan ígérte, meg is tette bejelentését, miután véget ért a Fidesz elnökségi ülése.
„Gőz erővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van” – kezdte Orbán Viktor, majd folytatta:
Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk. Hétfőn alakul meg a frakció. Vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumom valójában a Fidesz parlamenti mandátuma, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövőhéten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehoztuk júniusra
– tette meg bejelentését Orbán Viktor, aki a következő szavakkal zárta sorait:
„Közel négy évtizede vezetem a közösségünket, ezalatt volt részünk sikerekben és kudarcokban. Választási győzelmekben, és vereségekben. Egy valami viszont nem változott. Ez a tábor volt mindigvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége. És erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra. A Jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt”
Íme Orbán Viktor bejelentése:
