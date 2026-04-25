Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz a jövőről
Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy szombaton délután, 17 óra magasságában bejelentést fog tenni. Mint arra felhívta a figyelmet, érdemes lesz meghallgatni, hiszen a megújulásról és a jövőről is egyaránt mindent el fog mondani.
Ez azért is fontos, hiszen Orbán Viktor a választások óta leginkább csendbe burkolózik, amit csak ritkán tör meg. Valószínűleg nagy munka folyik a Fidesz házatáján, amikről vélhetőleg szombat délután lerántja a leplet.
17 órakor fontos bejelentés a megújulásról, jövőről. Figyeljétek!
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
