Orbán Balázs: A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett, és most is úgy van
Orbán Balázs reagált a részvételi adatokra.
Orbán Balázs a választás napján egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök politikai igazgatója a posztjában reagált a rekordmagas részvételi adatokra is.
A magas részvétel mindig a kormánypártnak kedvezett, és most is úgy van, hogy a tiszások nagyon aktívak voltak az egész kampányban, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Most mi jövünk!
- olvasható Orbán Balázs Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
