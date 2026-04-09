„Mikor megyünk haza?” – Óriási terhet jelent a háború a gyermekeknek

Egy ukrán kisfiú minden éjszaka felkelt, hogy megtudja, mikor mehetnek már haza. A háború okozta stressztől csak segítséggel tudott megszabadulni a család.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 15:23
Ukrajna kisgyerekek stressz háború

Ukrajna gyermekeinek a háború egy olyan megpróbáltatás, amit csak segítséggel tudnak átvészelni. Így történt ez azzal a családdal is, akiket Mikolajivba helyeztek át.

A háború a gyermekeket súlyosan terheli
Segítséggel tudtak csak kiszabadulni a háború okozta stressz börtönéből (Fotó: Global Images Ukraine /  Getty Images)

Hazavágynak a háborús övezetből származó gyermekek

Artem, a herszoni kisfiú egy éven keresztül minden éjszaka felébredt és azt kérdezte: „Hazamehetünk már?”. Idősebb testvére, Veronika majdnem teljesen megnémult. A stressz miatt a gyermekek magukba zárkóztak.

Édesanyjukkal, Irinával együtt Mikolajivba helyezték őket, de a teher nem csökkent. Nehéz volt a beilleszkedés, a támadás hatalmas terhet rótt az egész családra, kiváltképp a gyermekekre.

Mindkét gyerek kétségbeesett volt. Távolságtartónak és érzelemmentesnek tűntek, nehezükre esett kommunikálni és kapcsolatot teremteni a többi gyerekkel

– nyilatkozta a mikolajivi rehabilitációs központ gyermekekért és családokért felelős osztályának vezetője, Tetjana Timosenko. A pszichológiai szakértelemre egyértelműen szükség volt, hogy az új környezetben is boldoguljanak a gyerekek. 

Hosszas munkálatok kezdődtek, az édesanyával terápiás beszélgetéseket folytattak, a gyermekeknél pedig művészetterápiát alkalmaztak. Artem számára sok időbe telt, mire végre nyugodtan átaludta az éjszakákat és a többi gyerekkel is elkezdett játszani.

Bár a család esetében a szakemberek sikeresen jártak el, nem mindenkinek tudnak megfelelő segítséget nyújtani. 

Háborús időkben Mikolajivban sokan megszenvedik a nehézségeket. Ezért vannak leterhelve a szociális ellátórendszerek. 

– mondta Szerhij Vaszilenko, a Mikolajivi Városi Tanács Munkaügyi és Lakossági Szociális Védelmi Osztályának igazgatója, akinek szavait Ripost idézte.

A háború rengeteg gyermeket változtat meg, sok esetben maradandó sérüléseket szenvednek a támadások és a veszteségek miatt. Ha nem kapnak megfelelő segítséget, talán sosem tudnak egyenesbe kerülni. Mindeközben a Tisza Párt arról beszél, hogy a háború csupán riogatás. Magyar Péter mindent megtesz azért, hogy kiszolgálja a brüsszeli akaratot, Volodimir Zelenszkij elnökkel összejátszva pedig belesodorja Magyarországot is ebbe a háborúba.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu