„Mikor megyünk haza?” – Óriási terhet jelent a háború a gyermekeknek
Egy ukrán kisfiú minden éjszaka felkelt, hogy megtudja, mikor mehetnek már haza. A háború okozta stressztől csak segítséggel tudott megszabadulni a család.
Ukrajna gyermekeinek a háború egy olyan megpróbáltatás, amit csak segítséggel tudnak átvészelni. Így történt ez azzal a családdal is, akiket Mikolajivba helyeztek át.
Hazavágynak a háborús övezetből származó gyermekek
Artem, a herszoni kisfiú egy éven keresztül minden éjszaka felébredt és azt kérdezte: „Hazamehetünk már?”. Idősebb testvére, Veronika majdnem teljesen megnémult. A stressz miatt a gyermekek magukba zárkóztak.
Édesanyjukkal, Irinával együtt Mikolajivba helyezték őket, de a teher nem csökkent. Nehéz volt a beilleszkedés, a támadás hatalmas terhet rótt az egész családra, kiváltképp a gyermekekre.
Mindkét gyerek kétségbeesett volt. Távolságtartónak és érzelemmentesnek tűntek, nehezükre esett kommunikálni és kapcsolatot teremteni a többi gyerekkel
– nyilatkozta a mikolajivi rehabilitációs központ gyermekekért és családokért felelős osztályának vezetője, Tetjana Timosenko. A pszichológiai szakértelemre egyértelműen szükség volt, hogy az új környezetben is boldoguljanak a gyerekek.
Hosszas munkálatok kezdődtek, az édesanyával terápiás beszélgetéseket folytattak, a gyermekeknél pedig művészetterápiát alkalmaztak. Artem számára sok időbe telt, mire végre nyugodtan átaludta az éjszakákat és a többi gyerekkel is elkezdett játszani.
Bár a család esetében a szakemberek sikeresen jártak el, nem mindenkinek tudnak megfelelő segítséget nyújtani.
Háborús időkben Mikolajivban sokan megszenvedik a nehézségeket. Ezért vannak leterhelve a szociális ellátórendszerek.
– mondta Szerhij Vaszilenko, a Mikolajivi Városi Tanács Munkaügyi és Lakossági Szociális Védelmi Osztályának igazgatója, akinek szavait Ripost idézte.
A háború rengeteg gyermeket változtat meg, sok esetben maradandó sérüléseket szenvednek a támadások és a veszteségek miatt. Ha nem kapnak megfelelő segítséget, talán sosem tudnak egyenesbe kerülni.
Hírlevél-feliratkozás
