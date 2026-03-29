Orbán Viktor: „Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon”
Fontos üzenetet küldött Békéscsabán is Orbán Viktor.
„Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon. Mi vagyunk többen, és győzni fogunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szent István téren. Magyarország miniszterelnöke kijelentette: Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is. Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
Hírlevél-feliratkozás
