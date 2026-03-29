RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: „Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon”

Fontos üzenetet küldött Békéscsabán is Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 20:33
„Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon. Mi vagyunk többen, és győzni fogunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor Békéscsabán. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szent István téren. Magyarország miniszterelnöke kijelentette: Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is. Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
