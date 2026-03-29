Orbán Viktor: „Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon”

„Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon. Mi vagyunk többen, és győzni fogunk!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor Békéscsabán. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor március 29-én Békéscsabán tartott beszédet a Szent István téren. Magyarország miniszterelnöke kijelentette: Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is. Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!