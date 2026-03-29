Orbán Viktor zseniálisan csitította le a dudáló tiszásokat Békéscsabán

A miniszterelnök tegnap Pécelre látogatott, ma pedig Békéscsabán várta a béke mellett kiálló tömeg. A beszéd még el sem kezdődött, de már rengetegen voltak. A kormánypárti tábor hatalmas tömeget alkotott, néhány tiszás rendbontó, azonban ma is odaállt a békés tömeg mellé. Különösen felháborító, hogy Magyar Péter Békéscsabára nem szavazó korú, azaz fiatalkorúakat, gyakorlatilag felhergelt gyerekek küldött, hogy megzavarják a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor kiemelte, most higgadtságra, nyugodtságra és biztos kézre van szükség, azaz nem olyan időket élünk, hogy kísérletezgessünk. Nos, pont így szerelte le a rendbontókat. Amikor elkezdtek dudálni rögtön lecsillapította őket. "Nyugalom! hamarosan Önök következnek." A tréfás kiszólás annyira elvette a tiszás rendbontók kedvét, hogy többet nem is zavarták meg hangoskodással az eseményt – írja a Ripost.

A miniszterelnök óriási szimpatizáns tömeg előtt beszélt Békéscsabán / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda /

Orbán Viktor kedvét szegte a tiszásoknak

Orbán Viktor mai békéscsabai beszéde után valószínűleg néhány békéscsabai tiszás még Magyar Péterből is kiszeretett. A miniszterelnök annyira frappánsan kezelte a dudálásukat, és megértően viszonyult hozzájuk.

A kormánypárti rendezvényen Orbán Viktor azt is finoman megjegyezte:

Kedves tiszás barátaink, a vendégnek tudnia kell viselkedni. Eljöttek hozzánk vendégségbe és lekiabáljátok a házigazda fejét? Ezt nem hagyjuk!

Történt ugyanis, hogy a Magyar Péter által felheccelt, javarészt iskolás korú tiszások azonnal elkezdett dudálni, ordibálni, amikor meglátták Orbán Viktort. Figyelmet akartak azonnal követelni maguknak. De a miniszterelnök először a saját táborral akart foglalkozni.

Nyugalom! Mindjárt Önök következnek!

- mondta a miniszterelnök viccesen, de valódi, mély empátiával. A miniszterelnök mondata azért is zseniális, mert mély igazság húzódik mögötte, nemcsak felszínes tréfa.

Később ugyanis hozzátette:

Megértem Önöket is! Fiatalok, hatalmat akarnak. Csak most nem a kísérletezgetés ideje van.

- hangsúlyozta a miniszterelnök, és innentől komoly a történet.

Az elképesztő tömeg még esőben is kitart szeretett miniszterelnöke mellett! Le a kalappal Békéscsaba előtt! Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Magyar Péter most ideges, mert ahogy Orbán Viktor fogalmazott:

A sajt csúszik ki a szájukból.

Ez abból is látszik, hogy Magyar Péter fiatalokat, gyakorlatilag gyerekeket küldött a tömegbe azzal, hogy zavarják meg Orbán Viktor beszédét.

De hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni.

- mondta a miniszterelnök.