Megrázó baleset: embert gázolt a vonat Monorierdőnél

Rohantak a hatóságok a baleset helyszínére.

Baleset miatt a ceglédi vonalon rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte kedden a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

A tájékoztatás szerint Monorierdő külterületén egy tehervonat ütött el egy férfit.

A helyszínelés végéig Monor és Pilis között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.