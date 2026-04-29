Ezt nézd! Egy héten át mozizhatunk a Magyar Film Napján – Találkozzunk a vásznon, a képernyőn és élőben is kedvenceinkkel!
Az egész hetes programjain találkozhatunk Szabó István és Koltai Lajos filmrendezővel, valamint a Hunyadi producerével is. A Magyar Film Napját április 30-án ünnepeljük.
Egész héten át tartó, országos eseménysorozattá bővült idén a Magyar Film Napja. A 125 éves magyar filmet ünneplő, a Nemzeti Filmintézet által kezdeményezett és támogatott programsorozatban április 27 - május 3. között a vetítések mellett helyszínre szabott rendezvényeket, filmtörténeti sétákat, a fiatal alkotókat megszólító szakmai eseményeket is kínálnak. Budapesten Szabó István és Robert Lantos vesz részt A napfény íze, Koltai Lajos pedig a Semmelweis vetítésén.
Minden magyar fim 2200 forintért nézhető
A Cinema City mozihálózat április 30. - május 3. között minden nap 2200 forintos áron adja a jegyeket az össze műsoron lévő magyar alkotásra. A mozis együttműködés ráadásul nemcsak kedvezményes jegyeket jelent, hanem különleges eseményeket is. A Cinema City és a Svenk Podcast együttműködésének köszönhetően három helyszínen speciális vetítések várják a nézőket, amelyeket közönségtalálkozók követnek. Budapesten Szabó István és Robert Lantos vesz részt (május 2. Cinema City Mammut) A napfény íze, Koltai Lajos a Semmelweis vetítésén (május 1. Cinema City Allee), Székesfehérváron pedig Szabó Simon a Moszkva tér köré szervezett beszélgetés vendége.
Magyar Film Napja: 125 éve mutatták be az első magyar filmfelvételeket
A Magyar Film Napját 2018 óta minden évben április 30-án ünnepeljük. 1901-ben ezen a napon mutatták be az Uránia Magyar Tudományos Színházban (ma Uránia Nemzeti Filmszínház) az első megrendezett, színészek közreműködésével leforgatott magyar filmfelvételeket.
125 magyar film ingyen a FILMIO-n!
Április 27-től május 10-ig 125 magyar film nézhető ingyen a FILMIO-n! A Nemzeti Filmintézet streaming platformja nagyívű válogatással ünnepli az évfordulót: a 125 magyar filmet kiváló minőségben láthatjuk, ingyenesen.
Magyar filmhét az m3.hu-n és a Médiaklikken is!
Közönségkedvenc hazai filmekkel készül a magyar film hetére az m3.hu és a Médiaklikk is. A kínálat egyszerre idézi meg a hazai filmtörténet ikonikus alakjait, a klasszikus irodalmi adaptációkat és a nagyívű történelmi produkciókat.
Egy kisfiú szemén keresztül láthatjuk a századfordulós Budapest világát
A hét egyik kiemelt darabja az m3.hu-n Kakuk Marci szerencséje április 30-án, amely Tersánszky Józsi Jenő szerethető csavargóját állítja középpontba Koncz Gábor főszereplésével. Szintén irodalmi alapanyagból készült a Három idegen úr, az m3.hu-n május 1-jén látható tévéfilm egy kisfiú szemén keresztül mutatja meg a századfordulós Budapest világát. A lírai hangvételű történet Füst Milán művéből táplálkozik, a gyermeki várakozás szépségét megragadva.
Régimódi történet a tévében
A klasszikus családi és társadalmi drámák kedvelői számára a Régimódi történet című tévéfilm is kihagyhatatlan: Szabó Magda regényének adaptációja egy házasság történetén keresztül mutatja be a polgári és a dzsentri világ összeütközését.
Történelmi sorsdrámák is a képernyőre kerülnek
Az Erdély aranykora grandiózus képet fest a 17. századi Erdély politikai és személyes konfliktusairól. A két részből álló filmsorozat május 2-án és 3-án látható az m3.hu-n. A legújabb alkotások sorában a nyolcrészes Tündérkert sorozat vezet vissza Erdélybe a Médiaklikken. Hasonlóan izgalmas korszakot idéz meg az ugyancsak a Médiaklikken elérhető, A koppányi aga testamentuma című film. Mikszáth világát idézi meg a Sipsirica, amely egyszerre nosztalgikus és társadalomkritikus látlelet - olyan nagyságok tolmácsolásában, mint Sinkovits Imre, Őze Lajos és Pécsi Ildikó.
