Brutális fordulat: 1,5 millió forint pluszkiadás évente a magyar családoknak - összefoglaló ábrán a kiszivárgott Tisza-terv

Újabb bomba robbant a kampány hajrájában: napvilágra került az a dokumentum, amely a Tisza Párt valódi terveit tartalmazza. Amit látunk, az sokak pénztárcáját durván megterheli, alapjaiban írja át a családok mindennapjait, és sokkoló következményekkel járhatnak. A Tisza Párt belső tervét egyetlen ábra mutatja meg. A Mandiner hozta nyilvánosságra azt az energiaátállási koncepciót, amely már most komoly indulatokat vált ki. A Mandiner beszámolójában úgy fogalmaz: ez az a terv, „amibe tönkre fognak menni a magyar családok” - írja a Ripost.

Íme az ábra, ami összefoglalva mutatja be, hogy mi várna a magyar családokra, ha a Tisza kerülne hatalomra / Forrás: Mandiner

A magyar családokat totálisan ellehetetleníti a Tisza-terv

Az ábrából kiderül, hogy a Tisza Párt tervei szerint

Eltörölnék a védett üzemanyagárat, a rezsicsökkentést, bevezetnék az 1–1,5 százalékos energiafüggetlenségi adót a háztartások megtakarításaira, valamint megszüntetnék az olcsó orosz energia importját.

- írja a Mandiner.

A kiszivárgott részletek alapján a Tisza elképzelései alapjaiban írhatják át a magyarok mindennapjait. A háttérben egy radikális energiaátállás áll, amely tehát több intézkedéssel járna, tételes megismételve:

megszűnne a rezsicsökkentés

eltörlik a védett üzemanyagárakat

új terhek jelennek meg az energiafogyasztáson

Mindennek beláthatatlan következményei lennének,

a benzinköltség havonta mintegy 50 ezer forinttal, a gázszámla 31 ezer forinttal, az áramszámla havi 16 ezer forinttal emelkedne, az energiafüggetlenségi adó pedig egy átlagos megtakarítás esetén évi 360 ezer forint többletköltséget jelentene. Mindez éves szinten másfél millió forint többletköltség egy átlagos magyar családnak.

A szakértői számítások pedig nem finomkodnak:

egyes becslések szerint akár havi szinten is brutális pluszterhek szakadhatnak a családokra.

„Kettős sarc” – ezt már sokan nem bírnák ki

Magyar Péter terve nemcsak elvenné a jelenlegi kedvezményeket, hanem még további fizetési kötelezettségeket is hozna.

Ezt konkrétan „kettős adóztatásnak” nevezik.

Ráadásul olyan lépések is felmerültek, mint az állami energiacégek részleges privatizációja vagy az orosz energiahordozókról való gyors leválás, ami rövid távon komoly áremelkedést hozhat.