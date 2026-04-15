Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán, nagy a baj
A helyszínen zajlik a műszaki mentés.
Riasztották a tűzoltókat, miután összeütközött két személyautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s autóút közelében, a gyáli lehajtónál.
A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél. A karambolban érintett járművek akadályozzák a forgalmat - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél-feliratkozás
