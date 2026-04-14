Brutális tömegkarambol Budapesten: Lezárták az utat

Egymásnak ütközött négy személygépkocsi Budapest XI. kerületében, a Villányi úton, a Menta utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók két járművet áramtalanítottak . Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem. Azonban kedd délután nem ez volt az egyetlen baleset Budapest közelében...

Baleset az M0-son

Karambolozott három személyautó az M7-es autópályáról az M0-s autóútnak a Megyeri híd irányába vezető felhajtóján. Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki. A raj megszünteti a forgalmi akadályt - számolt be a katasztrófavédelem.