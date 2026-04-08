Nagyon vigyázz, ha arra jársz: lézerrel vakítják el az autósokat ezen a pesti lakótelepen

Úgy tűnik, a húsvéti szünetben nem mindenki tudta magát kellőképpen elfoglalni, főleg nem a Havanna-lakótelepen. Már megint zaklatják az autósokat, ezúttal is lézerrel vakítják el őket. Amibe nem gondoltak bele az elkövetők, hogy míg ők jót nevetnek azon, hogy fékezésre kényszerítik az autóst, addig akár balesetet is okozhatnak az életveszélyes játékukkal.

Az autós fedélzeti kamerája rögzítette, amikor lézerrel vakítják el a sofőrt Fotó: Havanna Facebook-csoport

Lézerrel vakítják el az autósokat

A Havanna-lakótelep egyik közösségi oldalán osztották meg azt a videót, amiben egy autó a Csontváry utcában, egy parkolóban halad, majd a fedélzeti kamerája rögzíti, amint zöld lézerfénnyel megpróbálják elvakítani a sofőrt. Hamar kiderült, hogy a lézer az egyik társasház nyolcadik emeleti lakásából érkezett.

Én itt élek a Csontváry utca közelében, én is vezetek

– kezdte lapunknak L. Balázs. „Amikor megláttam a közösségi oldalra kirakott videót, nagyon felháborodtam. Egyáltalán nem tartom viccesnek, hogy lézerfénnyel szórakoznak. Egyenesen a kocsik szélvédőjére, a sofőrre irányították, ami miatt akár balesetezhetett is volna. Végre fel kellene fogniuk, hogy ez nem játék” – zárta sorait.

Korábban egy repülőgép pilótáját vakították el Fotó: Svetliy

Lézerfénnyel vakította el a repülőgép pilótáját

Még 2019. március 20-án éjszaka, a Békéscsabai Repülőtér légterében egy tanulórepülést hajtottak végre, melyet egy oktatópilóta és repülőgép-parancsnok irányított. Ebben az időben két másik repülőgép is a térségben tartózkodott. Az ügyészség szerint 22.15 körül egy 44 éves férfi észlelte a saját tanyáján a közeledő gépeket, így a nyitott ablakon keresztül, egy zöld lézerfénnyel ellátott irányzékkel célozva legalább három alkalommal világított a tőle 5-6 kilométerre, nagyjából 400 méter magasan haladó, tanuló pilóta által irányított repülőgép felé.

A lézerfény eltalálta a pilóta szemét, ami miatt a férfi káprázni kezdett, és ideiglenesen elveszítette éleslátását. Emiatt nem tudta tovább irányítani a gépet, a feladatokat át kellett vennie az oktatónak.

A férfi által használt lézerirányzék zöld fénye ilyen távolságból is alkalmas volt látászavar és szemkáprázás okozására, és 56 méteren belül szemkárosodást is képes okozni. Cselekménye veszélyeztette a légi közlekedés biztonságát és az utasok életét. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki a vádlottra, kobozza el a lézerlámpát, valamint kötelezze a férfit a több mint 250 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.