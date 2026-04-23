Allergiaszezon: tényleg segít a tünetek enyhítésében a légtisztító? Ettől függ!

Egyre többen keresnek olyan otthoni megoldásokat, amik mérsékelhetik az allergia okozta panaszokat. Sokan a légtisztító berendezésektől várják a megváltást, pontosabban az allergének csökkentését a lakásban. Mutatjuk, érdemes-e és ha igen, hogyan érdemes ilyen eszközt választani!

Marketingtrükk vagy valós segítség az allergiásoknak egy légtisztító? Ettől függ! Fotó: Andrey Popov

Mikor van értelme a légtisztítónak az allergiások esetében?

A hatékony légtisztítás alapja a mechanikai szűrés: a készülék átforgatja a helyiség levegőjét egy szűrőrendszeren, amely fizikai gátat szab a szennyeződéseknek. A kulcs tehát a megfelelő szűrővel ellátott berendezés. A HEPA a legjobb, mivel az könnyedén megfogja a pollenrészecskéket. Vagyis lehetőleg olyan gépet válasszunk, amelyik rendelkezik előszűrővel (szöszöknek), HEPA-szűrővel (polleneknek) és aktív szénszűrővel (szagoknak).

Mi a helyzet az ionizálókkal?

Fontos tudni, hogy önmagában álló ionizálók nem szűrik ki a port, csak „leültetik” a felületekre. Az ózonkibocsátó modellek pedig irritálhatják a légutakat, így allergiásoknak kifejezetten kerülendők.

Mire figyeljünk vásárláskor?

Ne a dizájn vagy az ár alapján döntsünk! A következő paraméterek határozzák meg a gép értékét a fogyasztóvédelmi hatóság blogja szerint:

CADR-érték: ez mutatja meg, mennyi tiszta levegőt fúj ki a gép óránként. Minél magasabb, annál gyorsabb.

Helyiségméret: egy alulméretezett gép hiába megy maximumon, nem fogja bírni a tempót.

Valódi vs. „HEPA-típusú” szűrő: csak a tanúsított, H13 vagy H14 besorolású szűrő garantálja a valódi teljesítményt.

Zajszint: éjszakai üzemmódban is csendesnek kell lennie, hiszen az allergiásoknak alvás közben a legfontosabb a tiszta levegő.

Fenntartási költség: nézzünk utána a pótszűrők árának! Gyakran az olcsó géphez méregdrága szűrő tartozik.

Mit tehetünk ha nem válik be egy légtisztító?

Ha a készülék hibás vagy nem azt tudja, amit ígértek, a 2026-os szabályok szerint az alábbi jogaink vannak: 10 és 250 ezer forint közötti vételárnál 2 év, 250 ezer forint felett 3 év kötelező jótállás jár a készülékekre. Emellett két év szavatosság is vonatkozik rájuk. Ha online rendeltük, akkor 14 napig indoklás nélkül visszakérhetjük a pénzünket, ha pedig ennél több ideje használjuk és meghibásodik a gép akkor

írásbeli panasszal élhetünk a kereskedőnél és kérhetjük a légtisztító javítását, cseréjét, bizonyos esetekben pedig a vételár egy részének vagy egészének visszafizetését.

Amennyiben az eladó nem reagál, nem működik együtt, a békéltető testületekhez fordulhatunk ingyenes segítségérét (pl. 250 ezer forint alatt kötelező erejű döntést hozhatnak a céggel szemben).

Bizonyos esetekben a fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhatunk (kormányhivatal), például ha jogszabályokat sért az eladó.

Végső esetben pedig marad a bírósági eljárás.

Akkor megéri-e vagy sem légtisztítót venni?

A légtisztító nem csodaszer, de egy jól kiválasztott, HEPA-szűrős modell drasztikusan javíthatja az életminőséget az allergiaszezonban. Ehhez viszont tudatos választásra van szükség!