Magyar lábnyomok a csillagok között: két kozmikus mérföldkő is köthető a mai naphoz

1972-ben ezen a napon startolt el az Interkozmosz–6 műhold, fedélzetén a KFKI kutatói által fejlesztett Tánya mikrometeorit-csapdával - olvasható a Wikipédián. Ez volt az első hazai gyártású műszer, amely kijutott a világűrbe, bebizonyítva a magyar mérnöki zsenialitást a hidegháborús űrverseny idején. Pontosan harmincöt évvel később, 2007-ben pedig Simonyi Károly írt történelmet: a Word és az Excel atyja a Szojuz TMA–10 fedélzetén indult a Nemzetközi Űrállomásra. Ezzel ő lett a második magyar, aki elhagyta a Földet, és az ötödik űrturista a világon.

Ma van az Egészségügy Világnapja is

78 évvel ezelőtt az ENSZ ezen a napon alapította meg a WHO-t (World Health Organization), vagyis az egészségügyi világszervezetet. A pontos dátum 1948. április 7-e. Ennek emléket állítva azóta minden év április 7-e az Egészségügy Világnapja. A WHO célja egyébként a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.

A Zeneakadémia tervezője ezen a napon született

Korb Flóris Nándor (1860. április 7-1930. szeptember 16.), a Zeneakadémia tervezője Giergl (Györgyi) Kálmánnal közösen jó néhány bérházat tervezett, ezek közül a legjelentősebb egy egész épületcsoport az Erzsébet híd pesti hídfője közelében. 1902-ben ők kaptak megbízást a Zeneakadémia tervezésére. A Korb-Giergl építészpáros fő művének tekinthető az 1904-1907 között megvalósult épület, amely külsejét tekintve a historizmushoz, belsőépítészetileg a szecesszióhoz sorolható.

A méter is egy április 7-ei napon lett hivatalos mértékegység

Az akkori francia törvényhozó testület (konvent) döntése értelmében 1795. április 7-én elfogadták a hosszmérték alapegységének a métert. Ekkor 1 méternek nevezték el azt a hosszúságot, ami a párizsi csillagvizsgálón áthaladó hosszúsági kör (meridián) hosszának negyvenmilliomod része volt.

A Ford alapítója ezen a napon hunyt el

Henry Ford 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el. Pedig tehetséges szerelő és órajavító volt, ráadásul már 16 éves korában kidolgozta a sorozatgyártás tervét, de abban az időben még nem volt szükség tömegtermelésre. Első két autóépítő vállalkozása tönkrement, de nem adta fel és 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t. 1947. április 7-én hunyt el.