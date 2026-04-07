Magyar lábnyomok a csillagok között: két kozmikus mérföldkő is köthető a mai naphoz
Április 7-e a magyar űrkutatás két meghatározó mérföldkövét is őrzi. Mutatjuk ki volt az a magyar, aki kozmikus utazásra indult és azt is, pontosan mi történt 1972-ben és 2007-ben ezen a napon.
1972-ben ezen a napon startolt el az Interkozmosz–6 műhold, fedélzetén a KFKI kutatói által fejlesztett Tánya mikrometeorit-csapdával - olvasható a Wikipédián. Ez volt az első hazai gyártású műszer, amely kijutott a világűrbe, bebizonyítva a magyar mérnöki zsenialitást a hidegháborús űrverseny idején. Pontosan harmincöt évvel később, 2007-ben pedig Simonyi Károly írt történelmet: a Word és az Excel atyja a Szojuz TMA–10 fedélzetén indult a Nemzetközi Űrállomásra. Ezzel ő lett a második magyar, aki elhagyta a Földet, és az ötödik űrturista a világon.
Ma van az Egészségügy Világnapja is
78 évvel ezelőtt az ENSZ ezen a napon alapította meg a WHO-t (World Health Organization), vagyis az egészségügyi világszervezetet. A pontos dátum 1948. április 7-e. Ennek emléket állítva azóta minden év április 7-e az Egészségügy Világnapja. A WHO célja egyébként a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.
A Zeneakadémia tervezője ezen a napon született
Korb Flóris Nándor (1860. április 7-1930. szeptember 16.), a Zeneakadémia tervezője Giergl (Györgyi) Kálmánnal közösen jó néhány bérházat tervezett, ezek közül a legjelentősebb egy egész épületcsoport az Erzsébet híd pesti hídfője közelében. 1902-ben ők kaptak megbízást a Zeneakadémia tervezésére. A Korb-Giergl építészpáros fő művének tekinthető az 1904-1907 között megvalósult épület, amely külsejét tekintve a historizmushoz, belsőépítészetileg a szecesszióhoz sorolható.
A méter is egy április 7-ei napon lett hivatalos mértékegység
Az akkori francia törvényhozó testület (konvent) döntése értelmében 1795. április 7-én elfogadták a hosszmérték alapegységének a métert. Ekkor 1 méternek nevezték el azt a hosszúságot, ami a párizsi csillagvizsgálón áthaladó hosszúsági kör (meridián) hosszának negyvenmilliomod része volt.
A Ford alapítója ezen a napon hunyt el
Henry Ford 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el. Pedig tehetséges szerelő és órajavító volt, ráadásul már 16 éves korában kidolgozta a sorozatgyártás tervét, de abban az időben még nem volt szükség tömegtermelésre. Első két autóépítő vállalkozása tönkrement, de nem adta fel és 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t. 1947. április 7-én hunyt el.
A gabonapehely feltalálója pedig ezen a napon született
William Keith Kellogg amerikai vállalkozó, a gabonapehely kikísérletezője 166 évvel ezelőtt, 1860. április 7-én született. 1906-ban már saját vállalatot alapított a búza- és kukoricapehely előállítására, majd fokozatosan javította a nyersanyagok összetételét. 1922-ben a több üzemből álló cégét Kellogg Companyra keresztelte.
Három helyen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)
Marad a szép, tavaszi idő
A koponyeg.hu szerint kedden is szép, napos, enyhén felhős idő várható. Éjszaka 7 fok lesz, napközben pedig 18 fokig melegszik majd az idő. A szél sem lesz jelentős és eső sem valószínű.
A BKK szerint itt biztosan forgalmi változásra kell számítani
- Félpályás lezárás a XIV. kerületben a Mogyoródi úton április 07., kedd 06:00 és április 27., hétfő 23:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a III. kerületben Pusztadombi úton is, április 07., 06:00 óra és április 17., péntek 23:00 óra között.
- Lezárás lesz a XI. kerületeben a Tömös utcában április 07., 07:00 óra és május 07., csütörtök 14:00 óra között.
- Napközben lezárják majd a IX. kerületben a Czuczor utcát is április 07., kedd 07:00 és április 10., péntek 18:00 óra között.
Várja a gyerekeket az Európa-élményközpont
A tavaszi szünetben érdemes lesz ellátogatni a Európa-élményközpont programjaira, ahol egész napos játékos foglalkozások várják a gyerekeket. A szerencsekerék, a labirintus és a kézműveskedés mellett saját zászlót is tervezhetnek, miközben észrevétlenül tanulnak az Európai Unióról. A 360°-os moziban mesefelolvasás és interaktív játékok teszik még izgalmasabbá az élményt. Ráadásul a belépés ingyenes.
Hírlevél-feliratkozás
