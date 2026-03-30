RETRO RÁDIÓ

Rejtélyes rosszullét az űrben: még a NASA űrhajósa sem tudja mi baja lett

Az űrhajós megnémult, és ez mindenki számára talány. A NASA orvosai sem értik mi történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 18:30
Megtörte a csendet az az amerikai űrhajós, akinek rejtélyes rosszulléte miatt idő előtt kellett evakuálni a NASA egyik küldetésének teljes legénységét a Nemzetközi Űrállomásról. Történt ugyanis, hogy Michael Fincke űrhajós megnémult egy fontos küldetés közben.

Michael Fincke sem tudja mi történt valójában. Az űrhajós megnémult, és azonnal leálították a küldetést.
Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Különös dolog történt: a NASA űrhajós megnémult

Michael Fincke, a Crew-11 küldetés egyik tagja elárulta, hogy 2026. január 7-én, több mint fél év űrben töltött idő után hirtelen egészségügyi vészhelyzetet tapasztalt. Elmondása szerint éppen vacsorázott, amikor egyik pillanatról a másikra teljesen elvesztette a hangját.

Teljesen váratlanul történt. Elképesztően gyors volt

 – fogalmazott az űrhajós, aki hozzátette: semmilyen fájdalmat nem érzett, de társai azonnal megijedtek. 

Az eset súlyossága miatt a teljes legénységet előrehozott menetrend szerint visszahívták a Földre, ami rendkívül ritka lépésnek számít a NASA történetében. Korábban nem volt példa arra, hogy egy ilyen egészségügyi probléma miatt az egész küldetést lerövidítsék. 

A NASA január 8-án jelentette be, hogy a négyfős csapatot hazahozzák, azonban akkor nem hozták nyilvánosságra, pontosan mi áll a döntés hátterében. Fincke később több interjúban is megerősítette, hogy ő volt az érintett űrhajós. Elmondása szerint az orvosok a mai napig nem tudják pontosan, mi okozta a beszédképességének ideiglenes elvesztését. A vizsgálatok kizárták az infarktus és a sztrók lehetőségét, ami tovább növeli az eset rejtélyességét. Nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig tartott Flincke állapota, illetve mikor nyerte vissza teljesen a beszédképességét. A NASA egyelőre nem adott részletes magyarázatot az esetre, és nem reagált a további megkeresésekre sem – írja a New York Times. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
