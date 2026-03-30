Rejtélyes rosszullét az űrben: még a NASA űrhajósa sem tudja mi baja lett

Megtörte a csendet az az amerikai űrhajós, akinek rejtélyes rosszulléte miatt idő előtt kellett evakuálni a NASA egyik küldetésének teljes legénységét a Nemzetközi Űrállomásról. Történt ugyanis, hogy Michael Fincke űrhajós megnémult egy fontos küldetés közben.

Michael Fincke sem tudja mi történt valójában. Az űrhajós megnémult, és azonnal leálították a küldetést.

Michael Fincke, a Crew-11 küldetés egyik tagja elárulta, hogy 2026. január 7-én, több mint fél év űrben töltött idő után hirtelen egészségügyi vészhelyzetet tapasztalt. Elmondása szerint éppen vacsorázott, amikor egyik pillanatról a másikra teljesen elvesztette a hangját.

Teljesen váratlanul történt. Elképesztően gyors volt

– fogalmazott az űrhajós, aki hozzátette: semmilyen fájdalmat nem érzett, de társai azonnal megijedtek.

Az eset súlyossága miatt a teljes legénységet előrehozott menetrend szerint visszahívták a Földre, ami rendkívül ritka lépésnek számít a NASA történetében. Korábban nem volt példa arra, hogy egy ilyen egészségügyi probléma miatt az egész küldetést lerövidítsék.

A NASA január 8-án jelentette be, hogy a négyfős csapatot hazahozzák, azonban akkor nem hozták nyilvánosságra, pontosan mi áll a döntés hátterében. Fincke később több interjúban is megerősítette, hogy ő volt az érintett űrhajós. Elmondása szerint az orvosok a mai napig nem tudják pontosan, mi okozta a beszédképességének ideiglenes elvesztését. A vizsgálatok kizárták az infarktus és a sztrók lehetőségét, ami tovább növeli az eset rejtélyességét. Nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig tartott Flincke állapota, illetve mikor nyerte vissza teljesen a beszédképességét. A NASA egyelőre nem adott részletes magyarázatot az esetre, és nem reagált a további megkeresésekre sem – írja a New York Times.