Egy NASA űrhajós rémisztő fotót tett közzé – a Nemzetközi Űrállomás elárulta az igazságot

Az interneten hódító útra indult kép egy furcsa, csápokkal rendelkező tárgyat ábrázol, amelyet egyesek a horrorfilm-klasszikus Alien egyik jelenetéhez hasonlítanak. De valójában mit posztolt a NASA űrhajósa? A válaszra nem kellett sokat várni, ugyanis a Nemzetközi Űrállomás (ISS) az emberek segítségére sietett.

Összezavarta a közösségi médiát a NASA űrhajósának képe (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Mit fotózott le valójában a NASA űrhajósa? Az ISS válaszolt

Don Pettit, a NASA egyik űrhajósa az X-en (korábban Twitter) megosztott egy bejegyzést, amely első pillantásra nyugtalanító hatást kelthet. Az objektum azonban sokkal kevésbé ijesztő, mint amilyennek látszik!

A Spudnik-1 névre keresztelt szürke, dudoros objektum szinte idegennek tűnik, és csápok nyúlnak ki a felületéből. Nem véletlen, hogy a közösségi média felhasználóit összezavarta a kép. Egy kommentelő így írt: „Komolyan azt hittem, hogy ez valami tojás kikelése.”

Egy másik hozzátette: „Valahogy a tépőzáras rögzítés miatt idegennek tűnik. Ideje visszahozni a karanténokat.”

A valóság azonban egészen meglepő: egy egyszerű burgonyáról van szó, amelyet a Nemzetközi Űrállomáson termesztettek. De miért hoztak létre egy ilyen szokatlan dolgot? Don Pettit, aki lelkes kertész, elmagyarázta az okokat:

„Ez egy korai lila burgonya, egy kis tépőzáras ponttal, amivel rögzítettem az improvizált, növénynevelő lámpával ellátott terráriumomban. A 72. expedíció során burgonyát vittem magammal az űrkertemhez, amit szabadidőmben műveltem.”

Elmagyarázta, hogy a burgonya valójában az egyik legkevésbé hatékony növény, ha az ehető tápanyag és a teljes növényi tömeg arányát vesszük figyelembe. Ám rámutatott a kulturális jelentőségére is, megjegyezve, hogy a burgonya kulcsszerepet játszott A marsi című regényben és a Matt Damon főszereplésével 2015-ben készült filmben is.

A NASA már régóta kísérletezik növények űrbeli termesztésével, nem csupán újdonságként, hanem a jövőbeli küldetések szempontjából elengedhetetlen szükségletként. A növénytermesztés azonban egyedi kihívásokkal jár az űrben. Gravitáció nélkül a víz nem folyik a szokásos módon, és buborékokat képezhet a gyökerek körül, ami azt jelenti, hogy a növényeket gondosan szabályozott rendszerekben kell termeszteni.