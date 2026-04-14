Majd két és fél évtizede annak, hogy elindult a magyar közösségi médiafelület
Te emlékszel, hogy melyik volt az a közösségi oldal, ahová először regisztráltál? Ha mindennek már több mint két évtizede, akkor jó eséllyel te is az iwiw felületén szoktál bele abba, ami mára szinte a mindennapi rutin részévé vált. De a magyar közösségi oldal indulása mellett az űrkutatásban is fontos események történtek április 14-én.
Április 14-e a kalandok, a tudás és a technológia találkozási pontja a történelem naptárában. Az iwiw jelentette magyar közösségi média hajnaláról a katalogizált tudáson keresztül az űrverseny legfeszültebb pillanataira is emlékezünk április 14-én.
Amikor kinyílt a magyar digitális világ: az iWiW 2002-es születése
Huszonnégy évvel ezelőtt, ezen a napon indult hódító útjára a magyar közösségi média úttörője, a WiW, illetve későbbi és ismertebb nevén az iWiW, amely egy egész országot tanított meg a „bejelölés” és az online ismeretségi háló fogalmára, jóval a Facebook globális egyeduralma előtt.
Csendes hősök a polcok között: a mai a Könyvtárosok Világnapja
2011 óta április 14-én a tudás őrzőit és az olvasás nagyköveteit ünnepeljük, akik a könyvtárak csendjében hidat építenek a múlt értékei és a jövő generációi között, biztosítva, hogy a könyv ne csak tárgy, hanem élmény maradjon. A világnap kimondott célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak.
Párhuzamos autonómiák – kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
A tárlat az idén kilencvenéves Klimó Károly és alkotótársai – Rita Ackermann, Baranyai Levente, Batykó Róbert, Benczúr Emese, Győri Andrea Éva†, Lakner Antal és Navratil Judit – munkáin keresztül mutatja be egy közösen kialakított szemléletmód alakulását, generációkon és médiumokon átívelő továbbélését, valamint sokirányú alkotói kibontakozását. Klimó Károly több mint hét évtizeden át következetesen épített életműve a magyar festészet egyik megkerülhetetlen és megismételhetetlen fejezete. A kiállítás május 2-ig látogatható a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.
Egy magányos utazás vége: a Szputnyik–2 és Lajka kutya elégése a légkörben
1958-ban ezen a napon tért vissza a légkörbe a Szputnyik–2 műhold, amely magával vitte az első földi élőlény, Lajka kutya emlékét is; az űrhajó elszakadása a Földtől egyben az emberiség űrversenyének egyik legszomorúbb, mégis legfontosabb mérföldkövévé vált.
Bukta Imre: Letűnt vidéki állatok – kiállítás a Godot Galériában
A kortárs magyar képzőművészet legnagyobb hatású, nemzetközi viszonylatban is jelentős mestere egy Heves megyei faluban, Mezőszemerén él és alkot. Bukta Imre legújabb festményei a magyar vidékre egykor jellemző háziállatokról, mezei állatokról és rólunk, emberekről szólnak. Április 25-ig festészeti újításokban gazdag, különleges hangulatú Bukta-művekkel találkozhatunk a Godot Galéria kiállításán.
A tragédia, amely sikerré nemesedett: az Apollo–13 robbanása
Houston, van egy problémánk
– hangzott el a drámai mondat 56 évvel ezelőtt egy oxigéntartály robbanása miatt. A detonáció következtében a Holdra szállás helyett az Apollo-13 legénységének életben tartása és lehetetlennek tűnő hazahozatala vált a NASA történetének legfeszültebb mentőakciójává, amit végül – szemben a Szputnyik-2 történetével – siker koronázott 1970-ben.
Fehér László: Művek az 1980-as évekből – kiállítás az Einspach & Czapolai Fine Artban
Az Einspach & Czapolai Fine Art kiállításán válogatás látható Fehér László 1980-as években készült festményeiből. A művész festészetének egyik meghatározó korszaka ez az évtized, amikor a személyes emlékezet, a kollektív történeti tapasztalat és egyes esetekben a fotografikus képi források sajátos festői nyelvvé formálódtak. A gyakran elmosódó, áttetsző alakok a múlt és az emlékezés töredékességére reflektálnak. Az ekkor született kompozíciók egyszerre idézik meg a személyes emlékezés intim terét és a történelem kollektív tapasztalatát. A kiállítás április 19-ig látogatható.
Öt helyszínen várja ma a véradókat a Vöröskereszt
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 09:00-14:00 óra között a Fáy András Szakközépiskolában (1095 Budapest, Mester utca 60-62.)
- 11:00-16:00 óra között a Budapesti Gazdasági Egyetemen (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.)
- 14.00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
Felhőből és csapadékból is kijut ma
A köpönyeg.hu előrejelzése szerint ma erősen felhős időre van kilátás, és elszórtan már záporok is kialakulhatnak. A nappali csúcsértékek ugyanakkor ezzel együtt is 16 és 21 fok között mozoghatnak a délutáni órákban.
