Majd két és fél évtizede annak, hogy elindult a magyar közösségi médiafelület

Április 14-e a kalandok, a tudás és a technológia találkozási pontja a történelem naptárában. Az iwiw jelentette magyar közösségi média hajnaláról a katalogizált tudáson keresztül az űrverseny legfeszültebb pillanataira is emlékezünk április 14-én.

Amikor kinyílt a magyar digitális világ: az iWiW 2002-es születése

Huszonnégy évvel ezelőtt, ezen a napon indult hódító útjára a magyar közösségi média úttörője, a WiW, illetve későbbi és ismertebb nevén az iWiW, amely egy egész országot tanított meg a „bejelölés” és az online ismeretségi háló fogalmára, jóval a Facebook globális egyeduralma előtt.

Csendes hősök a polcok között: a mai a Könyvtárosok Világnapja

2011 óta április 14-én a tudás őrzőit és az olvasás nagyköveteit ünnepeljük, akik a könyvtárak csendjében hidat építenek a múlt értékei és a jövő generációi között, biztosítva, hogy a könyv ne csak tárgy, hanem élmény maradjon. A világnap kimondott célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak.

Párhuzamos autonómiák – kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

A tárlat az idén kilencvenéves Klimó Károly és alkotótársai – Rita Ackermann, Baranyai Levente, Batykó Róbert, Benczúr Emese, Győri Andrea Éva†, Lakner Antal és Navratil Judit – munkáin keresztül mutatja be egy közösen kialakított szemléletmód alakulását, generációkon és médiumokon átívelő továbbélését, valamint sokirányú alkotói kibontakozását. Klimó Károly több mint hét évtizeden át következetesen épített életműve a magyar festészet egyik megkerülhetetlen és megismételhetetlen fejezete. A kiállítás május 2-ig látogatható a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

Egy magányos utazás vége: a Szputnyik–2 és Lajka kutya elégése a légkörben

1958-ban ezen a napon tért vissza a légkörbe a Szputnyik–2 műhold, amely magával vitte az első földi élőlény, Lajka kutya emlékét is; az űrhajó elszakadása a Földtől egyben az emberiség űrversenyének egyik legszomorúbb, mégis legfontosabb mérföldkövévé vált.