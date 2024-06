Az űr ihlette, az ember használja: TOP 10 tárgy, amit a NASA fejlesztett - Galéria

Az emberiség mindig is nagyot mert álmodni, és meg is valósította, amit akart. Így volt ez akkor is, amikor a hidegháború alatt, az űrversenyben a két akkori szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és Szovjetunió kitűzte célul: megelőzik a másikat, és elsőnek fognak embert küldeni a Holdra. Azóta persze ez már történelem, de az amerikai NASA űrtalálmányai mára a mindennapi életünk részévé vált. De még hogyan!

A NASA ötletei nemcsak az űrben, a Földön is hasznosak / Fotó: Dima Zel / Shutterstock

Forradalmi találmányok

A NASA kutatói akkor még nem is sejtették, hogy amit az űrhajósaik biztonsága miatt megalkotnak, később az emberiség kényelmes életét is fogják szolgálni. A NASA 1966-os alapítása óta megfeszített tempóval fejlesztett olyan tárgyakat, amelyek később amerikai űrhajósaik hasznára váltak. Idővel ezek az eszközök az emberiség mindennapi életének részei lettek: olyan forradalmi találmányokat eszeltek ki, amelyek nélkül ma már el se tudnánk képzelni az életünket.

Top 10

Ha porszívózunk otthon, vagy csak a telefonunkkal próbálunk tájékozódni vezetés közben, akkor olyan eszközöket használunk, amelyeknek egyes részei a NASA tervezőasztaláról kerültek később a civilek kezébe: így születtek meg a kényelmes edzőcipők, vagy az UV-sugárzás ellen védő szuper erős napszemüvegek is. Hogyan jöttek létre ezek a tárgyak? Eredetileg mi volt a célja a tervezőknek velük?

