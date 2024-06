Bohém élet és tragédia: bejutottunk Európa első meteoritkő házába - Fotók!

A köveihez vér is tapad

A Frankel Leó úti ház meteorit köveihez vér is tapad. Közel száz évvel a megépülése után, 2005 nyarán egy idős asszony vesztette itt életét: a 73 éves Jolán néni kiment az erkélyére, amikor az omladozó kőerkély leszakadt. Az asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonnal műteni kellett, de feladta a harcot. A tragédia után Jolán néniből egyetlen emlék maradt a borzalom után: a szemüvege a meteoritkő törmelékek között pihent, miközben a szomszédai őt siratták.

Ahogyan Jolán néni halála után fogalmaztak a házról: „szecessziós szoborfigurái, színes ólomüveg ablakai, szelíd ívű kapuja a szépséget őrzik a Komjádi uszoda rideg üveghangára mögött. S ez a szépség most gyilkossá lett”.

A legendás meteoritkőház közel 120 éves, és még most is laknak benne. Elmentünk megnézni a társasházat és a híres Aerolit Udvarát. Mutatjuk, hogy néz most ki Európa első meteoritkő épülete!