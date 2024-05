Vasutat tervez a NASA a Holdra, hamarabb lehet a tervből valóság, mint gondolnád!

A NASA tervei szerint a Holdon lebegő robotvonatot építenének, ami már a 2030-as évekre valósággá válhat.

A tervek szerint a Float névre keresztelt vasút mágneses robotokból állna, amelyek egy háromrétegű pálya felett lebegnének

– mondta el a Live Science tudományos folyóiratnak a projektet vezető Ethan Schaler, aki szerint a Hold első vasúthálózatán naponta akár 90 tonna rakományt tudnának továbbítani.

Képünk illusztráció – Fotó: Pexels

Az amerikai védelmi minisztérium kutatási ügynöksége, a DARPA elvárása az, hogy a vasútnak alkalmasnak kell lennie ellátmány, emberek, valamint a Holdon kitermelhető nyersanyagok szállítására is. Az „űrgazdaság” kiépítésébe a magánszektort is bevonnák, több nagy amerikai cég már most részt vesz a fejlesztési feladatokban, a szükséges modellezések, tanulmányok elkészítésében. Köztük van Jeff Bezos Blue Origin nevű vállalata és Elon Musk SpaceX-e is. De nem csak Amerikában foglalkoznak ilyen tervekkel, japán szakemberek például a bolygóközi közlekedési rendszeren dolgoznak. A Kiotói Egyetem kutatóinak koncepciója az, hogy az embereket a híres japán golyóvonatokat idéző technológiával juttatnák el a Holdra.