Hátborzongató felvételt tett közzé a NASA: elképesztő, mit fotóztak a Hold előtt

Az Ezüst Utazó, eredeti nevén Silver Surfer egy kitalált szuperhős a Marvel képregényeiben. A szereplő először a Fantasztikus Négyesben jelent meg, amelynek háromrészes történetét a rajongók Galactus-trilógia néven emlegetik, és nemsokára önálló filmet kap a mozikban.

Képünk illusztráció – Fotó: Pexels

A történet szerint a fiatal csillagász a Földtől távoli Zenn-La nevű bolygón élt, ahol meg akarta menteni világát a bolygófaló Galactustól. Most viszont a NASA egyik Holdról készült felvételén vélték felfedezni. Az amerikai űrhivatal Lunar Reconnaissance Orbiter nevű űrszondája olyan felvételt küldött a Földre, amelyen egy szivar alakú repülő tárgy több mint 11 ezer kilométer/h-s sebességgel áthúz a Hold felett.

Sok ufóhívő azonnal földönkívüli űrhajót kiáltott, a kutatók azonban igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket. Szerintük a titokzatos entitás nem más, mint egy másik műhold, a 2022 végén Dél-Koreából felbocsátott Danuri, amely most keresztezte az amerikai űreszköz magasabban haladó pályáját. Arra is találtak magyarázatot, miért tűnik jóval nagyobbnak: a két szonda ugyanis ellentétes irányba repült, emiatt sebességük összeadódott. Noha a kamera expozíciós ideje mindössze az ezredmásodperc harmada, a dél-koreai űrhajó így is valódi méretének látszólag a tízszeresére nyúlt meg a képen – írja a Daily Star.