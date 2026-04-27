Meghalt egy gyönyörű influenszer: szándékosan ütötték el

Klaudia Zakrzewska, online nevén Klaudiaglam, életét vesztette, miután a gyanú szerint egy másik influenszer elütötte Londonban. A 32 éves nőt április 25-én nyilvánították halottnak, néhány nappal az április 19-i incidens után.

Az influenszerek vitájáról készült felvételek bejárták a közösségi médiát

A két influenszer vitába keveredett, aminek halálos gázolás lett a vége

A hatóságok közlése szerint az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják. Alison Foxwell nyomozó főfelügyelő részvétét fejezte ki az áldozat családjának és barátainak, hangsúlyozva, hogy a tragédia sokakat érintett. A rendőrség egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne osszanak meg az esetről készült felkavaró felvételeket. A hatóságok szerint az ilyen tartalmak terjesztése nemcsak az érintettek hozzátartozóinak okozhat további fájdalmat, hanem a folyamatban lévő nyomozást is hátráltathatja.

A hatóságok friss tájékoztatása szerint április 20-án a gyanúsítottat, Gabrielle Carringtont (akit online RielleUK néven ismernek), több bűncselekménnyel is megvádolták, köztük gyilkossági kísérlettel, szándékos súlyos testi sértéssel, testi sértéssel, veszélyes vezetéssel és ittas vezetéssel. A vádakat most, Klaudia Zakrzewska halála után gyilkosságra módosítják.

A két influenszer egyaránt életmóddal és divattal kapcsolatos tartalmakat osztottak meg közösségi felületeiken, gyakran nemzetközi utazásaikról is beszámolva.

A rendőrség közlése szerint az incidens során egy 58 éves férfi is súlyos, életét megváltoztató sérüléseket szenvedett. A Metropolitan Police Service tájékoztatása alapján a hatóságokat április 19-én hajnalban, körülbelül 5:30-kor riasztották a Argyll Street helyszínére, ahol Zakrzewskát kritikus állapotban szállították kórházba.

A bíróságon Rizwan Amin ügyész ismertette a kezdeti vádakat, és elmondta, a biztonsági kamerák felvételei szerint a gyanúsított visszaült a járművébe, majd nekihajtott valaminek, ami az áldozat lehetett. A beszámoló szerint Zakrzewskát a jármű előretolta, majd egy fém kerékpártartóhoz csapódott. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van – írja a People.