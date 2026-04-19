Két kerék, tízezer szív: Budapest felemelte a bringáját

Már kora délután érezni lehetett a feszültséget és az izgalmat a levegőben. A gyülekezőhelyeken egymást érték az egyedi építésű biciklik, a virágokkal díszített kosarak és a profi versenybringák. Az I Bike Budapest - a néhai Critical Mass szellemi örököse - idén is bebizonyította: a kerékpározás nem csak közlekedés, hanem életérzés is egyben. A menet végigvonult a város ikonikus útvonalain, a csúcspont pedig, mint mindig, a Városliget volt, ahol a tömeg egyszerre emelte a magasba a kerékpárokat. Ez a rituálé ma már Budapest szimbólumává vált – a szabadság és az összefogás jelképévé.

Idén is birtokukba vették a fővárost az I Bike Budapest bringásai. Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Sztárok is a nyeregben az I bike Budapesten

Természetesen a hazai hírességek sem maradhattak ki a buliból:

több ismert színészt,

tévés műsorvezetőt és

influenszert

is ki lehetett szúrni a tömegben, akik büszkén posztolták a szelfiket a lezárt Lánchídról vagy az Andrássy útról. Volt, aki stílusosan, elegáns ruhában tekert, és volt, aki gyermekeivel az utánfutóban mutatta meg, hogy Budapest igenis lehetne élhetőbb és biztonságosabb.

Mire volt jó ez az egész?

A szervezők üzenete idén is világos volt: Budapesten még mindig nem elég biztonságos biciklizni. Ahogy a Magyar Kerékpárosklub szervezői fogalmaztak:

Az I Bike Budapest nem csak egy felvonulás, hanem egy közös kiállás egy élhetőbb városért.

Céljuk egyértelmű: 2030-ra el akarják érni a 10%-os kerékpáros arányt a fővárosban. Több és jobb kerékpárutat követelnek, ahol a nagymamától az unokáig mindenki félelem nélkül tekerhet.

A felvonulás célja, hogy megmutassák a döntéshozóknak: a bringások nem egy apró szubkultúra, hanem egy hatalmas, választópolgárokból álló tömeg, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A nap végén - szokásos módon - a bringások magasba emelték a drótszamarakat, amelyek aztán visszakerültek a tárolókba, az utak felszabadultak, de a kérdés maradt: vajon a látványos akció után valóban több lesz a biciklisáv, vagy marad a jól megszokott sárdobálás az autósok és a kerekezők között?

