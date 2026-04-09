Metróval Gödöllőig: aláírták a történelmi szerződést!

Minden budapesti ismeri az érzést: az Örs vezér terénél lebotorkálni a metróról, átvágni a szélfútta aluljárón, vagy éppen az esőben rohanni, hogy elérjük a Gödöllő felé tartó HÉV-et. Ennek úgy tűnik, hogy hamarosan végleg vége lesz! Az ezt biztosító beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a tervezői konzorcium képviselői nemrégiben írták alá. A projekt örökre megváltoztatja Kelet-Pest és az agglomeráció közlekedését. A HÉV és a metró összekötése az Örs vezér terén nemcsak egy vonal meghosszabbítása, hanem egy olyan közlekedési forradalom, amely százezrek életét teszi kényelmesebbé. Utánajártunk a részleteknek!

Véget érhet a gyaloglás és a rohanás a metró és a HÉV között az Örs vezér tere környékén, miután megvalósul a HÉV és a metró összekötése. Fotó: Csóka Ferenc

Az Örs vezér tere teljes átépítését eredményezheti a HÉV és a metró összekötése

A projekt lelke az Örs vezér tere teljes átépítése. Jelenleg a metró és a HÉV elég távol van egymástól - pedig a valóságban csak pár száz méter választja el őket. A tervek szerint az éles elválasztás megszűnik: a metró szerelvényei ráhajtanak a HÉV pályájára, így Budapest szívéből közvetlenül, megállás és várakozás nélkül juthatunk majd ki a külvárosba.

Ez a beruházás nemcsak a sínekről szól. Az Örs vezér tere, amely jelenleg a város egyik legkaotikusabb csomópontja, teljesen megújul:

modern, akadálymentesített megálló,

új gyalogosfolyosók és

sokkal emberibb környezet várja majd az utazókat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint

a beruházás egyik jelentős mérnöki kihívása az Örs vezér tér felett egy hozzávetőlegesen 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése, amely lehetővé teszi a kötöttpályás közlekedést a két 2x2 sávos út felett.

Nincs többé lépcsőzés, nincs többé bizonytalan csatlakozás!

Hibrid vonatok és száguldás a kertvárosban

De hogyan bírja majd a régi HÉV-pálya a metrótempót? Sehogy!

A fejlesztés részét képezi a H8-as, azaz a gödöllői és H9-es, tehát a csömöri vonal teljes műszaki újjászületése.

Így újulnak meg a HÉV-vonalak

Új pályatestek: A rozoga síneket felszedik, és olyan modern vágányokat fektetnek le, amelyeken a szerelvények sokkal gyorsabban és halkabban suhanhatnak.

Okos szerelvények: Mivel a metró alulról, a HÉV pedig felülről kapja az áramot, olyan különleges, hibrid vonatokra lesz szükség, amelyek mindkét rendszerrel kompatibilisek.

Mivel a metró alulról, a HÉV pedig felülről kapja az áramot, olyan különleges, hibrid vonatokra lesz szükség, amelyek mindkét rendszerrel kompatibilisek. Új megállók: Nemcsak a meglévőket pofozzák ki, hanem új megállók is épülnek ott, ahol a legnagyobb az igény (például a körvasúti átvágásnál vagy az egyetemi negyednél).

Mikor pattanhatunk fel az első járatra?

Bár a szerződést aláírták, senki ne számítson arra, hogy holnap reggel már az új metró várja az Örsön. A tervezési fázis önmagában 2-3 évet vesz igénybe, hiszen egy ekkora monstrumot mérnöki pontossággal kell kitalálni.

A látványos építkezések a 2020-as évek végén kezdődhetnek meg, a teljes rendszer pedig a 2030-as évek elején állhat az utasok szolgálatába.

Aki ma Cinkotáról vagy Mátyásföldről jár be a belvárosba dolgozni, az naponta akár 20-30 percet is nyerhet azzal, hogy nem kell várakoznia és átszállnia. Emellett a projekt csökkentheti az M3-as bevezető szakaszának autóforgalmát is, hiszen ha a közösségi közlekedés gyorsabb és kényelmesebb, mint a dugóban ülni, többen teszik majd le a kocsit. Budapest tehát szintet lép: a keleti szektor végre megkapja azt a modern gyorsvasutat, amit már évtizedekkel ezelőtt megérdemelt volna.