Jelentéktelen volt, ma forgalmas csomópont–retró képeken az Örs vezér tere

Az ország első repülőterétől Pest első bevásárlóközpontjáig. Ilyen volt rég az Örs vezér tere és környéke – és ilyenné vált! Mutatjuk a retró képeket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 18:30
retró élmény Örs vezér ter történelem ismeret

Negyvenöt éve nyílt meg Pest első bevásárlóközpontja, a Sugár Üzletház, amely nemcsak az Örs vezér terét, de egész Budapestet átformálta. A környék története azonban jóval korábban kezdődött, a múlt század elején itt még repülőgépek szálltak fel, nem vásárlók tolták a bevásárlókocsit. Mutatjuk az Örs Vezér terét retró képeken!

retró
Retró Budapest: Az Örs vezér terén 1985-ben. Fotó: Fortepan / UVATERV

Retró emlékeink - ilyen volt az Örs vezér tere!

Az Örs vezér tere már 1932-ben nevet kapott, akkoriban a tér még  csak egy jelentéktelen útkereszteződés volt. A gödöllői HÉV is csak átszáguldott rajta, megállás nélkül. Pedig a terület a 20. század elején a magyar repülés bölcsője volt: 1909-ben Rákosmezőn, a mai tér helyén emelkedett a magasba az ország első repülőgépe. Egy évvel később már nemzetközi repülőverseny zajlott itt, ahol bátor pilóták kísérleteztek a még veszélyesnek számító repüléssel!

A repülőtér fénykora után Rákosmező elcsendesedett, majd a helyet elfoglalták a bolgárkertészek és Rákosfalva kis házai. A második világháború után új korszak kezdődött: az ötvenes években itt épült ki Budapest egyik legnagyobb  lakótelepe. A kőburkolatos homlokzatok, díszes árkádok és domborművek a korszak városépítészeti mintái voltak. A házak földszintjén korszerű üzletek, köztük az egyik első önkiszolgáló Közért is megnyílt, ami igazi szenzáció a maga korában!

A hatvanas évek végére megjelentek az új, modern formák is: a környéken épült házak már a Bauhaus szellemiségét idézték. 

1970-ben megnyílt a metró „Fehér úti” végállomása, amely később az Örs vezér tere nevet kapta. Az ikonikus, M alakú épület, valamint a Gomba jegypénztár a korszak meghatározó építészeti szimbólumai lettek. A tér ekkor vált Budapest egyik legnagyobb közlekedési csomópontjává: a metró, a HÉV, a villamos és a buszjáratok találkozásává.

A Sugár Üzletház az 1980-ban nyílt meg, úttörőnek számított: nem hagyományos áruház volt, hanem számos különálló bolt és szolgáltatás otthona. Teraszos kialakítása, külső lépcsői és üvegházi pálmakertje igazi modern városi látványossággá tették.

A Sugár mellé az évek során újabb épületek települtek: előbb a Skála Prizma barkácsáruház, majd a rendszerváltás idején az IKEA és az Árkád. A régi repülőtérből, a szocreál lakótelepek és modern panelek közé szorított térből így lett Budapest egyik legforgalmasabb és legváltozatosabb városközpontja.

Az Örs vezér tere ma is a főváros egyik legnagyobb tere – fizikailag és szimbolikusan is. Egyszerre múltidéző és folyamatosan megújuló hely, ahol a repülés úttörői, a szocialista városépítők és a fogyasztói társadalom építői mind nyomot hagytak. Egy tér, amely mindig mozgásban volt – és talán ezért maradt ennyire élő ma is.

Nézd meg az Örs vezér tér retró képgalériáját!

Örs vezér tere - retró képgaléria

fotó2025.11.05

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

