Emlékek égtek porrá a józsai házban – a motorosok összefogtak a tulajdonosokért

Április 12-én háztűz pusztított Józsán, Debrecen egyik kertvárosi városrészén. A tulajdonosok elmondták, hatalmas tragédia ez számukra, a ház ugyanis szüleik öröksége, egy életet dolgoztak végig ezért az otthonért. A nővérekért a helyi motoros közösség összefogott és gyűjtést indított nekik.

A háztűzben megsemmisült az örökség

A józsai háztűz egy élet munkáját tette tönkre

Hatalmas lángok csaptak fel április 12-én a koraesti órákban Józsán, ahol egy családi ház szinte felismerhetetlenségig roncsolódott. A kár felmérése még folyamatban van, az eszmei érték amit Mariann, és testvére, Éva elvesztett azonban felbecsülhetetlen. Ez volt ugyanis az a ház, amiért szüleik 40 éven át dolgoztak. Ennyi maradt csupán utánuk, az idős házaspár ugyanis évekkel ezelőtt elhunyt. Hat hónap különbséggel temették el őket lányaik. A házban jelenleg albérlők laktak, így Mariannék nem voltak a helyszínen, amikor a tragédia megtörtént.

Annyit tudunk, hogy az albérlők aznap a kertben grilleztek. A hamut később a kukába dobták és bár elvileg azt lelocsolták vízzel, később mégis belobbanhatott

– mesélte lapunknak könnyek közt Mariann.

A szakértők szerint órák teltek el, mire a kukából gomolygó füst elérte a garázst és a ház többi részét, sajnos azonban nem sikerült időben közbelépni, így a tűz végül belobbant. A füstriasztó kábele is elkezdett olvadni, ezért az megszólalt. Hangjára a szomszédok figyeltek fel, majd egy szabadnapos rendőr volt az, aki átugrott a kerítésen és kiabált a bent lakóknak, hogy jöjjenek ki. Mariannékat csak ezek után értesítették a történtekről. Addigra már a helyszínen volt a tűzoltóság és a katasztrófavédelem is. A ház lakóinak sikerült sértetlenül elhagyni az otthont.

A ház az én és a testvérem kizárólagos tulajdonában van, amióta elveszítettük a szüleinket. Ez az ingatlan az ő két kezük munkájának gyümölcse volt, számunkra pedig az utolsó komolyabb tárgyi örökség és emlék, ami utánuk maradt, így a kár érzelmileg is hatalmas veszteség nekünk. Ez egy katasztrófa, mintha egy horrorfilmet néznénk

– tette hozzá az asszony.