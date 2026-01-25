RETRO RÁDIÓ

Ismét bekövetkezett a tragédia: háztűzben életét vesztette egy férfi

Az eset kapcsán vizsgálatot indítottak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 09:38
gyász tragédia háztűz Budakeszi halál

Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Háztűzben életét vesztette egy férfi Fotó: pexels

Kigyulladt egy hétvégi faház Budakeszin, egy ember meghalt

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írta a tűzoltó alezredes.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu