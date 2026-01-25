Ismét bekövetkezett a tragédia: háztűzben életét vesztette egy férfi
Az eset kapcsán vizsgálatot indítottak.
Kigyulladt egy hétvégi faház vasárnap hajnalban Budakeszin, az erdő melletti 30 négyzetméteres, bádogtetős épület oltása közben a tűzoltók egy középkorú férfi holttestére bukkantak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Mukics Dániel tájékoztatása szerint hajnali négy órakor érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy Budakeszin, az Alma utcában kigyulladt egy épület. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni - írta a tűzoltó alezredes.
