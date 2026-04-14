Amikor a kezek beszélnek – a hallássérült Laura története

Édesanyja a terhesség ideje alatt gyógyszert szedett, és később úgy vélték, talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Fazekas Laura hallásproblémával született. Sokáig azonban senki sem sejtette, hogy valami nincs rendben. A kis Laura hároméves kora körül vált egyértelművé, hogy alig hall. Az anyukája hiába szólongatta, Laura tekintete gyakran elkalandozott, mintha egy másik világban járna. Nem a figyelmetlenség volt ez, hanem egy csendes, láthatatlan fal kettőjük között. A hallássérült lány ma másoknak segít.

A kacsamese a hallássérült Laura első sikere

A felismerés egyszerre volt fájdalmas és sorsfordító. Amikor kiderült, hogy Laura hallássérült, akkor az édesanyja rengeteget foglalkozott vele.

Először anyukám tanított beszélni, emlékszem, sokat rajzoltunk és a kacsás mesét kívülről fújtam. Logopédiára is jártam, ahol azt mondták, hogy nagyon okos vagyok és nagyon sokat fogok tudni még fejlődni. Ez odáig jutott, hogy érettségi után a teljesen hallókhoz illeszkedtem be

– meséli Laura.

A kezdeti szülői támogatás után egy speciális iskolába került, ahol mindennap új kihívásokkal találkozott, de ugyanakkor egy új világ is megnyílt előtte. Ott tanulta meg, hogyan fejezze ki magát úgy, hogy mások is megértsék.

Ott mindenki hallássérült vagy siket volt, mégis beszéddel kommunikáltunk, mert erre tanítottak minket. Aztán egyre inkább elkezdett érdekelni a jelnyelv. Először furcsa volt. Csak azt láttam, hogy mutogatunk egymásnak, de semmit nem értettem belőle. Mégis volt benne valami különös, valami izgalmas, ami nagyon vonzott. Fogalmam sincs, hogyan tanultam meg jelelni, csak egyszerűen rám ragadt

– idézi fel mosolyogva Laura.

Ahogy egyre mélyebben belemerült, rájött, hogy a jelnyelv nem csupán mozdulatok sorozata, hanem egy teljes, élő nyelv. Egy olyan eszköz, amellyel mindent ki lehet fejezni: örömöt, fájdalmat, humort, sőt még a csípős, olykor csúnya gondolatokat is. Ez utóbbival gyakran találkozik a mindennapokban. Laura ugyanis nemcsak tanul, hanem egy boltban árufeltöltőként is dolgozik, és közben egy különleges célt is kitűzött maga elé: elhatározta, hogy a TikTok-on keresztül tanítja meg az embereket jelelni.

Persze, hogy az emberek a csúnya szavakra kíváncsiak. Ugyanúgy, mint bármilyen idegen nyelvnél, ezek ragadnak meg először, nincs ebben semmi meglepő. Néha meg is mutatom ezeket a szavakat, attól függ, ki kérdezi.

– vallja be a fiatal lány.