Amikor a kezek beszélnek – a hallássérült Laura története
Laura világában a csend nem hiány, hanem egy másik nyelv kezdete. Egy fiatal hallássérült lány története, aki megtanulta, hogyan hallja meg mások hangját a jelnyelv segítségével.
Édesanyja a terhesség ideje alatt gyógyszert szedett, és később úgy vélték, talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Fazekas Laura hallásproblémával született. Sokáig azonban senki sem sejtette, hogy valami nincs rendben. A kis Laura hároméves kora körül vált egyértelművé, hogy alig hall. Az anyukája hiába szólongatta, Laura tekintete gyakran elkalandozott, mintha egy másik világban járna. Nem a figyelmetlenség volt ez, hanem egy csendes, láthatatlan fal kettőjük között. A hallássérült lány ma másoknak segít.
A kacsamese a hallássérült Laura első sikere
A felismerés egyszerre volt fájdalmas és sorsfordító. Amikor kiderült, hogy Laura hallássérült, akkor az édesanyja rengeteget foglalkozott vele.
Először anyukám tanított beszélni, emlékszem, sokat rajzoltunk és a kacsás mesét kívülről fújtam. Logopédiára is jártam, ahol azt mondták, hogy nagyon okos vagyok és nagyon sokat fogok tudni még fejlődni. Ez odáig jutott, hogy érettségi után a teljesen hallókhoz illeszkedtem be
– meséli Laura.
A kezdeti szülői támogatás után egy speciális iskolába került, ahol mindennap új kihívásokkal találkozott, de ugyanakkor egy új világ is megnyílt előtte. Ott tanulta meg, hogyan fejezze ki magát úgy, hogy mások is megértsék.
Ott mindenki hallássérült vagy siket volt, mégis beszéddel kommunikáltunk, mert erre tanítottak minket. Aztán egyre inkább elkezdett érdekelni a jelnyelv. Először furcsa volt. Csak azt láttam, hogy mutogatunk egymásnak, de semmit nem értettem belőle. Mégis volt benne valami különös, valami izgalmas, ami nagyon vonzott. Fogalmam sincs, hogyan tanultam meg jelelni, csak egyszerűen rám ragadt
– idézi fel mosolyogva Laura.
Ahogy egyre mélyebben belemerült, rájött, hogy a jelnyelv nem csupán mozdulatok sorozata, hanem egy teljes, élő nyelv. Egy olyan eszköz, amellyel mindent ki lehet fejezni: örömöt, fájdalmat, humort, sőt még a csípős, olykor csúnya gondolatokat is. Ez utóbbival gyakran találkozik a mindennapokban. Laura ugyanis nemcsak tanul, hanem egy boltban árufeltöltőként is dolgozik, és közben egy különleges célt is kitűzött maga elé: elhatározta, hogy a TikTok-on keresztül tanítja meg az embereket jelelni.
Persze, hogy az emberek a csúnya szavakra kíváncsiak. Ugyanúgy, mint bármilyen idegen nyelvnél, ezek ragadnak meg először, nincs ebben semmi meglepő. Néha meg is mutatom ezeket a szavakat, attól függ, ki kérdezi.
– vallja be a fiatal lány.
Laura számára azonban a jelnyelv ennél sokkal több, olyasmi, mint egy híd két világ között. Egy lehetőség arra, hogy a hallók és a hallássérültek közelebb kerüljenek egymáshoz.
Sokan úgy gondolják, hogy a világon csak egyetlen jelnyelv létezik, de ez egy tévhit. Ezt a gyakori tévhitet Laura is igyekszik eloszlatni.
Ez nem olyan, mint amikor valaki megtanul angolul vagy németül. A jelnyelv szorosan kapcsolódik az adott nyelvhez. Én például a magyar jelnyelvet ismerem. Nem tudok külföldiekkel beszélgetni a magyar jelekkel
– mondja a Metropol olvasóinak Laura, akinek a hallása körülbelül 80-90 százalékban károsodott, így hallókészülékkel képes érzékelni a hangokat. Tudja, hogy az állapota nem fog magától javulni, és jelenleg műtéttel sem lehet segíteni rajta. Mégis, a hangjában ott bujkál a remény.
Mivel így születtem, nem lehet megműteni a fülemet. De ki tudja, talán egyszer lesz rá lehetőség, hogy jobban halljak. Még fiatal vagyok. Bármi megtörténhet.
A jövőre nézve is vannak álmai. Laura a szoftverfejlesztő technikum után lakberendezést szeretne tanulni, de a legmélyebb vágya nem szakmai jellegű. Egy családot szeretne, egy társat, aki nemcsak hallja, hanem érti is őt.
Halló párt szeretnék, mivel hallók között nőttem fel, számomra az a természetes közeg
– vallja be Laura, akinek a története nem csak a hallásról és a halláskárosodásról szól, hanem arról is, hogy a csendben is lehet teljes életet élni, ha van bátorságunk megtalálni a saját hangunkat.
