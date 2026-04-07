Egy napod van, hogy megállítsd a magyar emberek kifosztását!

Az utolsó órákhoz érkezett a Nemzeti Petíció: április 8-án lezárul a visszaküldési határidő. Most a hajrában dől el, mekkora társadalmi felhatalmazást kap Orbán Viktor ahhoz, hogy megállítsa a magyar emberek kirablását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 15:10
Módosítva: 2026.04.07. 15:11
brüsszel Magyar Péter orbán viktor zelenszkij nemzeti petíció

Április 7-én már a végéhez közeledik a kormány által indított Nemzeti Petíció: a visszaküldési határidő április 8., vagyis már csak egy nap áll rendelkezésre azok számára, akik még nem töltötték ki az íveket. A kezdeményezés az elmúlt hetekben jelentős figyelmet kapott, a részvétel hatalmas. A legutóbbi, néhány nappal ezelőtt közölt adatok alapján már közel kétmillióan küldték vissza a Petíciót. A kampány intenzitása alapján a szám tovább emelkedhet, viszont Orbán Viktornak rád is szüksége van, most te is alakíthatod a saját hazád sorsát. Töltsd ki és küldd vissza minél előbb, ha eddig még nem tetted meg - írja a Ripost.

Nemzeti Petíció
Ha nem akarod odaadni Zelenszkijnek a pénzed, akkor töltsd ki a Nemzeti Petíciót!

Nemzeti Petíció: így állíthatjuk meg, hogy a pénzünket az ukránoknak adják

A Nemzeti Petíció középpontjában több, a kormány által kiemelt politikai kérdés áll, köztük Magyarország és az Európai Unió viszonya, valamint az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontok. A kezdeményezés célja az, hogy közvetlen visszajelzést kapjon a lakosságtól ezekben a kérdésekben, és ezt a véleményt képviselje a hazai és nemzetközi politikai térben. A kérdések középpontjában az állt, hogy az ukránok háborúját a magyarok pénzéből finanszírozzák-e? Ehhez kapcsolódik a Tisza adócsomag-tervezete, ami ezt a célt szolgálja.

Az elmúlt hetek eseményei, Zelenszkij zsarolásai ráadásul rávilágítottak arra, hogy a Nemzeti Petíció kérdései aktuálisabbak, mint valaha. Erre hívja fel a figyelmet Hidvéghi Balázs, országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is Facebook-on közzétett posztjában:

Fenyegetések, zsarolások, ukrán aranykonvoj, kémügy: Zelenszkij és Brüsszel egy ukránpárti bábkormányt akar látni Magyarországon. Most igazán fontos, hogy kiálljunk a magyar önállóság és szuverenitás védelme mellett. Április 8-áig meghosszabbítottuk a Nemzeti Petíciót, mondjunk NEM-et és üzenjük meg Zelenszkijnek és Brüsszelnek is: Magyarország sorsáról csak a magyarok dönthetnek!

A magas részvétel erős politikai üzenetet jelent.A határidő közelsége miatt a következő napokban várhatóan még sokan úgy döntenek, hogy kiállnak a béke és a nemzeti szuverenitás mellett. Azok, akik az utolsó pillanatban döntenek a részvételről, ne hezitáljanak tovább! 

Ne adjuk oda  Zelenszkijnek a gyermekeink és az unokáink jövőjét!

Az már most látszik, hogy a Nemzeti Petíció, a korábbi hasonló kezdeményezésekhez hasonlóan széles körű figyelmet váltott ki. Nem csoda, hiszen a magyar bel- és külpolitika formálójává válnak azok, akik kitöltik. Ezért nem érdemes habozni, töltsd ki ide kattintva vagy küldd vissza ingyenesen a postán.

