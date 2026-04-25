Holtan találták a népszerű influenszert, utolsó túrájáról már sosem tért haza
A rajongók milliói gyászolják azt a finn túrázót, aki élete utolsó pillanatait is imádott hobbijának szentelte. A férfi a kietlen sarkvidéki hegyek között vesztette életét, éppen ott, ahol egykor új értelmet talált az életének.
Magányos sítúrára indult a fagyos vadonba, de soha többé nem tért haza a népszerű finn túrázó, Ali Leiniö. Finnország egyik legismertebb outdoor tartalomgyártóját április 10-én találták holtan a Käsivarsi területen, a hatalmas sarkvidéki hegyek ölelésében. A 49 éves férfi, akiért több mint 88 ezren rajongtak a YouTube-on, vélhetően hirtelen rosszullét, egy roham miatt vesztette életét a hóban, távol a civilizációtól.
Leiniö nem csupán egy hobbi-túrázó volt: videóiban a természet nyugalmát és a túlélés művészetét mutatta be, követői pedig imádták a közvetlen, sallangmentes stílusát.
Drogpokolból indult a tragikus sorsú finn túrázó
A YouTuber élete nem volt mindig sikertörténet. Korábban őszintén vallott arról, hogy drog- és alkoholfüggőséggel küzdött, és csak 2003-ban sikerült tiszta életet kezdenie. Miután józan lett, ápolónak tanult, és egy olyan alapítványnál dolgozott, ahol sorstársainak segített a leszokásban. A természetben talált rá arra a békére, amit korábban a szerekben keresett.
Amint belépek az erdő szélén, eláraszt a nyugalom
– mondta korábban egy interjúban.
Sikerei csúcsán otthagyta ápolói állását, hogy túravezetőket képezzen és a természet szeretetére nevelje az embereket. 2022-ben még az év turisztikai influenszerének is megválasztották, de őt sosem a hírnév hajtotta. Mint mondta: „Csak a magam dolgát csinálom. Akinek tetszik, nézni fogja.”
„Ott maradt, ahol a legboldogabb volt”
A tragédia híre sokkolta a közösséget. Utolsó videója alatt, amit mindössze három hete töltött fel, sorra gyűlnek a búcsúüzenetek. A rajongók szerint Ali egy olyan digitális örökséget hagyott hátra, ami generációknak adhat erőt.
Nyugodj békében, Ali. Ott maradtál, ahol a legboldogabb voltál: Lappföld vadonjában. Egy igazi túralegenda és korunk példaképe vagy
– írta egyik búcsúzó követője.
A férfi számára a túrázás nem csupán kikapcsolódás, hanem hitvallás is volt. Ahogy a YouTube-csatornáján írta:
A túrázás szabadság és kaland a természetben, de egyben önmagunk kihívása és készségek elsajátítása is. A célom az, hogy elkapjam a természet hangulatát, és jó történeteket alkossak belőle.
Ali Leiniö utolsó története fájdalmasan rövidre sikerült, de a finn hegyek örökre megőrzik emlékét – írja a LADbible.
