Hihetetlen: végre megtalálhatják az elveszett frigyládát?

Aki látta a Harrison Ford főszereplésével készült Indiana Jones-széria első részét, az pontosan tudja, hogy mi az elveszett frigyláda, de akinek nem volt eddig szerencséje megnézni a világ legjobb kalandfilmjét, annak eláruljuk, hogy ez egy különleges ereklye, egy aranyozott láda, ami i.e. 586-ban eltűnt Jeruzsálemből, és a legenda szerint a tízparancsolat kőtáblái vannak benne – és most úgy tűnik, hogy hamarosan akár pont kerülhet a több ezer éves rejtélyre.

Kép Az elveszett frigyláda fosztogatói című filmből

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Az Unilad írja, hogy egy Dr. Chris McKinny nevű régésznek van egy teóriája arról, hogy hol lehet az elveszett frigyláda. A szakértő szerint a legendás ereklyét egy földalatti kamrában kell keresni Dávid városában, miután valószínűleg oda rejtették a babilóniaiak elől – éppen ezért tervezik azt, hogy különleges technológiával feltérképezik a területet, hátha találnak valamilyen járatot, helyiséget a föld alatt.

Végre megtalálhatják az elveszett frigyládát?

Ha igaz a legenda és valóban arannyal van bevonva a frigyláda, akkor nagy eséllyel megtalálják a területi scanfelvételeken – ezért is annyira izgatott és reményteli Dr. Chris McKinny, mert ha beigazolódik a teóriája, akkor az mindent megváltoztathat, és nagy nap lesz az egész emberiség történelmében.