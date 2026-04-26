Hihetetlen: végre megtalálhatják az elveszett frigyládát?
Egy régész állítólag tudja, hol lehet. Végre pont kerülhet a legendás elveszett frigyláda titkára.
Aki látta a Harrison Ford főszereplésével készült Indiana Jones-széria első részét, az pontosan tudja, hogy mi az elveszett frigyláda, de akinek nem volt eddig szerencséje megnézni a világ legjobb kalandfilmjét, annak eláruljuk, hogy ez egy különleges ereklye, egy aranyozott láda, ami i.e. 586-ban eltűnt Jeruzsálemből, és a legenda szerint a tízparancsolat kőtáblái vannak benne – és most úgy tűnik, hogy hamarosan akár pont kerülhet a több ezer éves rejtélyre.
Az Unilad írja, hogy egy Dr. Chris McKinny nevű régésznek van egy teóriája arról, hogy hol lehet az elveszett frigyláda. A szakértő szerint a legendás ereklyét egy földalatti kamrában kell keresni Dávid városában, miután valószínűleg oda rejtették a babilóniaiak elől – éppen ezért tervezik azt, hogy különleges technológiával feltérképezik a területet, hátha találnak valamilyen járatot, helyiséget a föld alatt.
Ha igaz a legenda és valóban arannyal van bevonva a frigyláda, akkor nagy eséllyel megtalálják a területi scanfelvételeken – ezért is annyira izgatott és reményteli Dr. Chris McKinny, mert ha beigazolódik a teóriája, akkor az mindent megváltoztathat, és nagy nap lesz az egész emberiség történelmében.
