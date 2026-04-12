RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Évekig nem hagyta el a szobáját Harrison Ford – így küzdötte le mentális betegségét

Az Indiana Jones megformálója egyetemi évei alatt súlyos mentális problémákkal küzdött. Harrison Ford egy drámaóra segítségével kapaszkodott vissza az életbe.

Megosztás
Szerző: CJA
Létrehozva: 2026.04.12. 11:00
Harrison Ford egy interjúban nyílt meg mentális egészségéről, és szívszorító gondolatokat osztott meg. A 83 éves színész elmondta, hogy amikor a wisconsini Ripon Egyetemre járt, alig hagyta el a szobáját.

Harrison Fordot a színészet mentette meg 

Kikeltem az ágyamból, odamentem a telefonhoz, rendeltem egy pizzát, visszamentem, és visszafeküdtem az ágyba amíg meg nem jött a pizza.

Miután megette a pizzát, visszament aludni - sokáig ez volt a napi rutinja. Amikor tanóráira ment, akkor is néha csak az ajtóig jutott el, majd visszafordult és hazament.

Több mint depressziós voltam. Azt hiszem, beteg voltam.

Elmondta, állapotában közrejátszott az is, hogy nem volt közössége egészen addig, amíg drámaórára nem kezdett járni. Először nem tudta, de ezek az órák nemcsak arról szóltak, hogy darabokat olvasnak és elemeznek, hanem játszaniuk is kellett bennük.

Meglepődtem, hogy azok az emberek, akiket én is strébereknek és különcöknek tartottam, valójában a legérdekesebb emberek közé tartoztak, akiket ismertem

- mondta a színész.

Ford állítása szerint eleinte nem értette a színészetet, de idővel rájött, hogy a darabok igazi életről szóló történetek, és ezeket nagyon informatívnak tartotta, sőt az emberi viselkedés megértésében is segítették őt.

A drámaóráknak köszönhetően találta meg a helyét: nemcsak arra adtak neki lehetőséget, hogy egy csoport része legyen, hanem el is gondolkodtatták őt saját életéről.

Fordot, aki filozófiát tanult az egyetemen, pár nappal a diploma megszerzése előtt plágium miatt kizárták az intézményből. Ennek ellenére mintha a sors keze lett volna a dologban, hiszen később olyan projekteket tudhatott magáénak, mint a Star Wars vagy az ismert Indiana Jones. (Page Six)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
