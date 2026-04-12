„Fenyegetőzött, hogy a vízbe dobja” – egy anyuka eltűnésén háborodott fel az internet
A nő lánya nem hisz abban, hogy édesanyjával baleset történt. Lynette eltűnése előtti utolsó videója több kérdést is felvetett.
Egy anyuka eltűnése után háborodott fel az internet, miután megosztott utolsó videója alapján sokan úgy gondolják, férje lehet felelős a tragédiáért.
Lynette Hooker és Brian rendszeresen osztották meg vízi kalandjaikat a „The Sailing Hookers” csatornán. A michigani pár legutolsó útja azonban tragédiával végződött.
A páros a Soulmate nevű jachtjukkal utazott a Bahamákon, amikor Lynette leesett egy motoros gumicsónakról, majd az áramlat elsodorta. Brian elmondása szerint feleségénél volt a csónak kulcsa, így amikor az leállt, vissza kellett úsznia egy közeli kikötőbe.
A rendőrség azután tartóztatta le Briant, miután Lynette előző kapcsolatából származó lánya, Karli Aylesworth aggodalmát fejezte ki. Ezt erősíti, hogy a pár legutolsó videójában Lynette azzal viccelődött, hogy megunta párját.
Nem hiszik, hogy baleset volt Lynette eltűnése
Karli elmondta, bár nem vádolja Briant, kérdőjelek vannak a fejében:
Korábban is felhívták a figyelmemet olyan problémákra, amelyek fontosak lehetnek egy alapos nyomozás során. Ha ez valóban baleset volt, akkor megértem, és együtt tudok élni vele. Azonban a tragikus incidens tényeinek és körülményeinek alapos vizsgálatára van szükség, mielőtt erről döntést lehetne hozni.
Bár Brian együttműködött a hatóságokkal, később kiderült, hogy Lynette eltűnéséről majdnem 24 órával később szólt csak a lányának. Karli elmondása szerint, amikor felhívta, a hangja monoton és szokatlanul nyugodt volt, írja a LadBible.
Karli felidézte Brian korábbi bánásmódját is az édesanyjával kapcsolatban:
Volt, hogy fojtogatta és azzal fenyegetőzött, hogy a vízbe dobja. Szóval az a tény, hogy ez tényleg megtörténhetett, arra késztet, hogy elhiggyem, ennél több van a történetben.
Nem csak Karli kérdőjelezi meg az anyukájával történteket, az interneten is elterjedt eset miatt most többen is a videót elemezve próbálják megválaszolni a fontos kérdést: tényleg Brian felelős Lynette eltűnéséért?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre