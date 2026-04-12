„Fenyegetőzött, hogy a vízbe dobja” – egy anyuka eltűnésén háborodott fel az internet

Egy anyuka eltűnése után háborodott fel az internet, miután megosztott utolsó videója alapján sokan úgy gondolják, férje lehet felelős a tragédiáért.

Lynette Hooker és Brian rendszeresen osztották meg vízi kalandjaikat a „The Sailing Hookers” csatornán. A michigani pár legutolsó útja azonban tragédiával végződött.

A páros a Soulmate nevű jachtjukkal utazott a Bahamákon, amikor Lynette leesett egy motoros gumicsónakról, majd az áramlat elsodorta. Brian elmondása szerint feleségénél volt a csónak kulcsa, így amikor az leállt, vissza kellett úsznia egy közeli kikötőbe.

A rendőrség azután tartóztatta le Briant, miután Lynette előző kapcsolatából származó lánya, Karli Aylesworth aggodalmát fejezte ki. Ezt erősíti, hogy a pár legutolsó videójában Lynette azzal viccelődött, hogy megunta párját.

Nem hiszik, hogy baleset volt Lynette eltűnése

Karli elmondta, bár nem vádolja Briant, kérdőjelek vannak a fejében:

Korábban is felhívták a figyelmemet olyan problémákra, amelyek fontosak lehetnek egy alapos nyomozás során. Ha ez valóban baleset volt, akkor megértem, és együtt tudok élni vele. Azonban a tragikus incidens tényeinek és körülményeinek alapos vizsgálatára van szükség, mielőtt erről döntést lehetne hozni.

Bár Brian együttműködött a hatóságokkal, később kiderült, hogy Lynette eltűnéséről majdnem 24 órával később szólt csak a lányának. Karli elmondása szerint, amikor felhívta, a hangja monoton és szokatlanul nyugodt volt, írja a LadBible.

Karli felidézte Brian korábbi bánásmódját is az édesanyjával kapcsolatban:

Volt, hogy fojtogatta és azzal fenyegetőzött, hogy a vízbe dobja. Szóval az a tény, hogy ez tényleg megtörténhetett, arra késztet, hogy elhiggyem, ennél több van a történetben.

Nem csak Karli kérdőjelezi meg az anyukájával történteket, az interneten is elterjedt eset miatt most többen is a videót elemezve próbálják megválaszolni a fontos kérdést: tényleg Brian felelős Lynette eltűnéséért?