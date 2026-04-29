Idős embereket használt ki - Miután bejutott otthonukba, meglopta őket a dunaföldvári nő

Egy 32 éves dunaföldvári nőt tartóztattak le, akit hatrendbeli bűncselekménnyel: lopással és kifosztással gyanúsítanak. A nyomozás adatai szerint 2025 szeptembere és 2026 áprilisa között különböző ürügyekkel – például segítségkéréssel, telefonálási szándékkal vagy munkakereséssel – jutott be főként idős sértettek otthonába, majd figyelmetlenségüket kihasználva készpénzt és értéktárgyakat lopott el.

Idős embereket használt ki és lopott meg a dunaföldvári nő

Forrás: Police.hu

Az okozott kár több esetben százezres nagyságrendű volt, egy alkalommal pedig közel egymillió forint tűnt el. A gyanú szerint egy sértett italába gyógyszert kevert, majd a férfi rosszullétét kihasználva vitte el a pénzét és telefonját. A dunaföldvári nyomozók adatgyűjtés és tanúkihallgatások után azonosították a nőt, akit a sértettek is felismertek. A kihallgatáson nem tett vallomást, ugyanakkor egy ellopott mobiltelefont egy ismerősénél megtaláltak és lefoglaltak, írja a Police.hu.

A gyanúsított ismert volt a hatóság előtt, mivel korábban is követett már el hasonló bűncselekményeket.

Az ügy további vizsgálata a Paksi Rendőrkapitányságon folytatódik.