Így szaval verset a gyógyíthatatlan beteg kisfiú, Duchenn-es Ádi, aki azt kérdezte anyukájától: „Meghalok?”

Major Ádám 2015. augusztusában született Kárpátalján. Óvodás koráig semmi jel nem utalt arra, hogy valami probléma lenne a kisfiúval, aztán egy enyhe megfázás után a szülőknek feltűnt, hogy Ádinak nehezebben megy a lépcsőzés. Viktórián és férjén azonnal átsuhant egy húsba vágó érzés: mi van, ha Ádi is Duchenne-es? A betegségnek ugyanis már volt egy tragikus kimenetele a családban, Viktória bátyja a Duchenne-szindróma következtében hunyt el. A genetikai vizsgálat eredménye sajnos beigazolta félelmüket.

Ádi Duchenne-szindróma betegségben szenved Fotó: olvasói

„Anya, én meg fogok halni?”

A 10 éves kisfiú ma már Budapesten él, a szülők ott találtak számára egy olyan fejlesztő iskolát, ahol kerekesszékkel is tud közlekedni. Közben a szülők elindítottak egy gyűjtést, a cél egy külföldön elérhető génterápia, ami lassítaná a betegség lefolyását. Csakhogy ennek az ára 1,1 milliárd forint. Közben folyamatban van egy másik, nagyon fontos, életminőséget javító gyógyszer, a Duvyzat beszerzése is, amire az elmúlt napokban már több gyermek megkapta az engedélyt. Ádi még mindig vár az engedélyre. Ahogy Ádi nő, úgy kezdi megérteni, mit is jelent az ő betegsége.

Időközönként a szülők beszámolnak a gyűjtés aktuális állásáról a közösségi médiában. Ehhez ki szoktak nyomtatni egy papírt, rajta az aktuális összeggel, amit megörökítenek úgy, hogy közben Ádi a lapot a kezében tartja. A legutóbbi alkalommal azonban történt valami. Ádi nem akarta megnézni, hogy mi van a papírra írva.

Megkérdeztem, hogy mi a baj, miért nem nézi meg és mondta, hogy fél tőle nagyon, hogy milyen összeg van ráírva. Fél, hogy nagyon kevés az összeg, és hogy nem fog összegyűlni ez a pénz

- fogalmazott Viktória.

Egy korábbi alkalommal az édesanya egy ennél is fájdalmasabb kérdést kapott kisfiától:

Mikor már mindenki aludt, egyszer csak felült az ágyon és megkérdezte tőlem, hogy anya mi lesz, ha nem gyűlik össze ez a pénz? Akkor meg fogok halni?

- emlékezett vissza a borzalmas pillanatra Ádi édesanyja, majd azt is hozzátette, senkinek nem kívánja, hogy átéljen hasonló helyzetet.

Ádit próbálja nyugtatni a családja, hogy mindent megtesznek a gyógyulásáért Fotó: olvasói

Akinek egészséges gyermeke van, adjon hálát érte

Viktória azt is hozzátette, hogy nem szeretnének hazudni a fiúknak, azzal próbálták nyugtatni, hogy bármi is lesz, ők mindig ott lesznek neki, és minden tőlük telhetőt megtesznek majd a gyógyulásáért. A cél azonban még messze van, eddig 48 millió forint gyűlt össze az egymilliárdból.

Tudom, hogy tisztában van a betegségével. Tudja, hogy beteg, hogy fájnak a lábai, de ennek a betegségnek a végkimenetelét nem ismeri és igazából nem is szeretném, ha tudna róla. Nem tudom meddig tudjuk ezt előle úgymond eltitkolni

- mondta a Metropolnak Viktória, majd így folytatta:

Legyetek hálásak szülők, akiknek egészséges gyermeke van. Minden nap köszönjétek meg Istennek, hogy kaptatok egy egészséges gyermeket és egy átlagos, nyugodt életet élhettek, mert ettől nagyobb kincs nem kell a világon

- tette hozzá az édesanya.