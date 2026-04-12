Bombariadót jelentettek, azonnal felfüggesztették a szavazást Miskolcon

A helyszínen a rendőrök is kiszálltak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 17:47
Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található – írta meg a Magyar Nemzet, a BOON-ra hivatkozva.

Bombariadó miatt függesztették fel a szavazást Miskolcon / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI/Hegedüs Róbert

A hírportál szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett egy bejelentés, amelyben robbantással fenyegetőzött a telefonáló. Úgy tudják, nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán. 

A szavazást ezután rögtön felfüggesztették, és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták keresőkutyákkal, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így, nagyjából húszperces megszakítás után minden visszatért a megszokott kerékvágásba. 


 

 

