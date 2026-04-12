Bombariadót jelentettek, azonnal felfüggesztették a szavazást Miskolcon

Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, ahol a 22-es, 24-es és 25-ös szavazókör található – írta meg a Magyar Nemzet, a BOON-ra hivatkozva.

A hírportál szerint a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett egy bejelentés, amelyben robbantással fenyegetőzött a telefonáló. Úgy tudják, nem csak Miskolcon történt ilyesmi a délután folyamán.

A szavazást ezután rögtön felfüggesztették, és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták keresőkutyákkal, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így, nagyjából húszperces megszakítás után minden visszatért a megszokott kerékvágásba.



