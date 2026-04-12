Figyelem! Valaki a szavazóhelyiségben felejtette a táskáját

Az NVI azt is közölte hogy hol veheti át.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 16:16
nemzeti választási iroda Választás 2026 szavazóhelyiség

A szavazatszámláló bizottság elnöke nem sokkal fél egy után észrevette, hogy valaki Baján, a 24. számú szavazókörben a szavazóhelyiségben felejtette a táskáját – tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda, amelyet a Magyar Nemzet szúrt ki.

Valaki a szavazóhelyiségben felejtette a táskáját / Fotó: ANP via AFP / AFP

Azt is közölték, hogy a táska személyes dolgokat tartalmaz, a tulajdonosa átveheti a helyszínen este hét óráig. Ha esetleg ma már nem tud visszamenni érte, ezt követően a városi talált tárgyak osztályán érdeklődhet.

Történt egyébként ma még jó néhány izgalom a szavazókörökben, Szigetszentmiklóson már reggel hatkor vér folyt, míg Fejérben rosszullét miatt kellett intézkedni.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
