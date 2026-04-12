Figyelem! Valaki a szavazóhelyiségben felejtette a táskáját
Az NVI azt is közölte hogy hol veheti át.
A szavazatszámláló bizottság elnöke nem sokkal fél egy után észrevette, hogy valaki Baján, a 24. számú szavazókörben a szavazóhelyiségben felejtette a táskáját – tájékoztatott a Nemzeti Választási Iroda, amelyet a Magyar Nemzet szúrt ki.
Azt is közölték, hogy a táska személyes dolgokat tartalmaz, a tulajdonosa átveheti a helyszínen este hét óráig. Ha esetleg ma már nem tud visszamenni érte, ezt követően a városi talált tárgyak osztályán érdeklődhet.
Történt egyébként ma még jó néhány izgalom a szavazókörökben, Szigetszentmiklóson már reggel hatkor vér folyt, míg Fejérben rosszullét miatt kellett intézkedni.
