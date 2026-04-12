Megérkeztek a legfrissebb adatok: 15 óráig a szavazásra jogosultak 66,01 százaléka adta le szavazatát

A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent.

A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.