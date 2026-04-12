RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Megérkeztek a legfrissebb adatok: 15 óráig a szavazásra jogosultak 66,01 százaléka adta le szavazatát

Mutatjuk a részleteket!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 15:44
részvételi arány Választás 2026 szavazás

A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Ennyien adták már le a szavazatukat / Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

A részvételi arány 15 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 69,67 százalék, ami 731 952 szavazót jelent. 

A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 60,08 százalék, ebben a vármegyében 288 163-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 69,23 százaléka, 880 173 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, a 2014-es választáson 45,02 százalék, nyolc évvel ezelőtt 53,64, négy évvel ezelőtt pedig 52,75 százalék voksolt 15 óráig.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
