Beszakadt út a Ferenciek terénél - kegyetlen dugó volt ma, és nem várható más a következő napokban sem

Egy nagyjából 15 méteres szakaszt zártak le ma reggel a Kossuth Lajos utcában. Egymás mellett két helyen beszakadt út veszélyeztette a közlekedést. A Fővárosi Vízművek helyszínen kitett tábláján az áll: üzemzavar elhárítás.

Beszakadt út miatt állt a kocsisor ma reggel a Kossuth Lajos utcában

Jelenleg egy 10-15 méteres szakaszon útmunkálatok zajlanak, ezért lezártak egy sávot a Ferenciek tere környékén. És ez nem is fog változni a következő napokban is erre lehet számítani. Vagyis dugóra, amibe ma reggel is bőven volt része az autósoknak. Gyakorlatilag összefüggő kocsisor alakult ki a Keleti pályaudvartól, egészen a Ferenciek teréig, reggel hét óra, és 10 között. A reggeli csúcsforgalmat követően javult a helyzet, de korántsem oldódott meg, hiszen a munkálatok a buszsávban zajlanak, így a buszoknak át kell sorolniuk a középső sávba, ami persze óriási fennakadásokat okoz.

Hogy pontosan mi történt, vagyis, hogy mi miatt, és hogyan került ilyen állapotba Budapest egyik legforgalmasabb útja, egyelőre nem lehet tudni.

Beszakadt út - rövid időn belül ez a második eset, ami komoly dugót okoz

Április 20-án, vagyis alig több, mint egy hete a Róbert Károly körúton csőtörés miatt szakadt be az út.

Akkor a csőtörés miatt két sávot lezártak a Róbert Károly körút egy szakaszán az Árpád híd irányába, ezért ott is hatalmas volt a dugó. Ott ráadásul több tucat család maradt víz nélkül.