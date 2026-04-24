Mától leállás lesz az egyik legnagyobb banknál: ezek a funkciók nem lesznek elérhetők
Az Erste Bank jelentős rendszerfejlesztést hajt végre április 24-ei kezdettel. A leállás miatt órákra elérhetetlenné válnak a bank legnépszerűbb szolgáltatásai. Mutatjuk a részleteket!
Az Erste Bank hivatalos tájékoztatása szerint két ütemben, nagyszabású karbantartási munkálatokra kerül sor 2026 áprilisában. Bár a fejlesztések célja a szolgáltatási színvonal növelése, az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük, mert a George App és a netbanki felületek is pihenőre mennek. A leállások az alábbi időpontokban várhatóak:
- Április 24. (péntek) 22:00 – április 25. (szombat) 10:00
- Április 29. (szerda) 22:00 – április 30. (csütörtök) 03:00
Ezekben az időszakokban elérhetetlenné válik a George App és Web, az Erste TeleBank, valamint az összes vállalati digitális csatorna. Nem lehet azonnali átutalást indítani, szünetelnek az SMS-szolgáltatások, és meghiúsulnak az online jóváhagyást igénylő internetes vásárlások is. A fizikai kártyahasználat szerencsére zavartalanul fog majd működni, a beérkező azonnali utalásokat is fogadja a bank, és a kártyaletiltás is lehetséges marad.
Ma van Szent György napja
Szent György a katonák és földművelők védőszentje, aki katona és vértanú volt. A sárkányölő Kis-Ázsiában született a legenda szerint és Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról, és ellene fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. Szent György napja április 24-én van-olvasható a Wikipédián.
Ezen a napon alapította Károly Róbert a Szent György lovagrendet
1326. április 24-én a magyar lovagok, az ország és a lovagi erények védelmére alapította a Szent György lovagrendet I. Károly, (Károly Róbert) aki egyébként a királyság pénzügyeit is teljesen új alapokra helyezte: a nemesérckivitelt megtiltotta, a királyi pénzverés monopóliuma mellett pénzreformot hajtott végre. 1325-től firenzei mintára aranyforintot veretett. A városok éves adót fizettek a kincstárnak, megszerezte a pápai tized harmincadát is, sőt megadóztatta az egyházat is, ami a papság heves tiltakozását váltotta ki.
Ma van a tavaszi gonoszjáró nap is
Ezen a napon a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak az 1500-as évektől kezdve. Azért, hogy távol tartsák őket, tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra. A hiedelem szerint április 24-én hajnalán mentek harmatot szedni a szellemek, méghozzá lepedővel. A mezőről felszedett harmatot aztán megitatták a tehenekkel. Emellett György napja volt a magyarságnál az állatok első kihajtásának legfontosabb időpontja is. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelőre tartó jószágokat. A Zala mentén első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesznek, mint a lánc, olyan gömbölyűek, mint a tojás.
Április 24-e a kísérleti állatok világnapja is
A laboratóriumi állatok védelmének világnapját a brit Nemzeti Élveboncolás Elleni Társaság (NAVS) 1979-es kezdeményezésére tartják a mai napon. Méghozzá azért, hogy felhívják a figyelmet, a világon évente mintegy 100 millió állaton végeznek kísérleteket, amelyek 63 százaléka hadászati célokat szolgál, 31 százalékukat kozmetikai szerek tesztelésére használják, és mindössze 6 százalékukat végzik gyógyászati célból.
5 helyszínen lesz Budapesten véradás a hétvégén
- Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
- Szombaton pedig 10:00-16:00 óra között lehet majd vért adni a Zene Házában ( 1146. Budapest, Olof Palme sétány 3.)
Felhős, de enyhe idő lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a Dunántúlon napos, míg a keleti tájakon erősen gomolyfelhős időre van kilátás - ezeken a tájakon zápor is előfordulhat. Erős marad a légmozgás. 18 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők. Szombaton nem lesz lényeges változás az időjárásunkban: a Dunántúlon inkább naposabb, a Dunától keletre inkább gomolyfelhős lesz az ég. 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap aztán többórás napsütés valószínű felhőátvonulásokkal, csapadék nélkül. Az északnyugati szél megerősödik. 15-17 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
A BKK szerint ezekre a forgalmi változásokra kell számítani a napokban
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában április 24., péntek 07:00-18:00 óra között.
- Sávlezárás lesz a XI. kerületben a Fehérvári úton április 26., péntek 07:00 és december 31., péntek 20:00 óra között.
- Lezárás lesz a VIII. kerületben a Gaál Mózes utcában április 25., szombat 12:00 és április 26., vasárnap 23:50 óra között.
- Lezárás lesz a Hősök terén és a Kós Károly sétányon április 25., szombat 06:00 és 23:59 óra között.
- Lezárás lesz a Városligetben a Zichy Mihály úton április 25., szombat 07:00-17:00 óra között.
- Lezárások lesznek Szigetszentmiklóson is, április 26., vasárnap 07:00 és 14:00 óra között.
Dísznövény kiállítás és vásár lesz a Budai Arborétumban
A Villányi úti botanikus kertben már-már hagyomány a vásárral egybekötött dísznövény szakkiállítás, amely április 24-én veszi kezdetét és három napon át, április 26-ig tart. A látogatókat arborétumi sétára, kertészeti előadásokra, gyerekprogramokra, bonsai és suiseki kiállításra várják, sőt, a tökéletes kiskerthez szükséges palántákat és kertészeti kellékeket is beszerezhetitek ezen a hétvégén. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
Pénteken kezdődik a 45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti Vásár is
Visszatér a Papp László Budapest Sportarénába a nagy múltra visszatekintő, 45. Országos Táncháztalálkozó és Népművészeti vásár. Az április 24. és 26. között zajló, hagyományőrző esemény a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, fellépői között üdvözli a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, továbbá a világban élő magyar közösségek és hazai nemzetiségek képviselőit. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
Szombaton lesz 86 éves a Keresztapa sztárja
Al Pacino amerikai színész, producer, rendező 1940-ben ezen a napon született Dél-Bronx-ban. Ismertebb filmjei: Ismerős játékok; A bennfentes; Fedőneve: Donnie Brasco; Az ördög ügyvédje; Richárd nyomában; Egy asszony illata; Glengarry Glen Ross; Dick Tracy; A sebhelyesarcú; Madárijesztő; és persze a Keresztapa.
A golyóstoll szabadalmát is április 25-én nyújtották be
Bíró László József töltőtoll néven nyújtotta be a szabadalmát 1938. április 25-én a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnak. Bíró László József pályafutását egyébként az orvosi egyetemen kezdte, majd foglalkozott grafológiától kezdve a festészeten át az autóversenyzésig sok mindennel. 1932-től több folyóiratnak és lapnak volt munkatársa, így került a nyomdák közelébe. Ott aztán addig-addig nézegette a nyomdagépeket, míg kitalálta, hogyan lehet összeállítani a folyamatosan író tollat egy tintával töltött hengerből és egy golyóból. Elismertségét bizonyítja többek között, hogy választott hazájában az ő születésnapja, szeptember 29. az Argentin Feltalálók Napja.
Április 25. a maláriaellenes küzdelem világnapja is
Az Egészségügyi Világszervezet ezt a napot jelölte ki még 2009-ben a malária elleni küzdelem világnapjának. Becslések szerint évente egymilliónál több ember, naponta háromezer kisgyermek hal meg ebben a betegségben, a megbetegedések száma pedig évi 350 és 500 millió között ingadozik. Mindezt úgy, hogy a malária már gyógyítható.
Az építészet éjszakája is most szombaton lesz
Április 25–26-án az építészet nemcsak láthatóvá, hanem átélhetővé is válik: az Építészet Ünnepe és Éjszakája idén Budapest mellett Pécsen és Veszprémben is várja az érdeklődőket. A kétnapos fesztivál nem csupán múltidéző sétákról szól: az elmúlt évtizedek meghatározó épületeit maguk az alkotók, építészek mutatják be, személyes történeteken és kulisszatitkokon keresztül. A részletes programok itt találhatók.
Az Országos Rendőr- és Tűzoltónap is április 25-én lesz
Az egész napos programot az I. kerületi Szent György térről 08:30-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel. A Hősök terénél a konvojhoz csatlakozik a Magyar Rendőrség Zenekara, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, a Hagyományőrző Rendőrszázad, valamint az Országgyűlési Őrség díszegysége, és együtt vonulnak a Városligetben felállított nagyszínpad elé. A programokról itt lehet tájékozódni.
Vasárnap lesz a csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója
Csernobil város Ukrajna északi részén, a Kijevi terület Ivankivi járásában, a Pripjaty folyó partján fekszik. 1986. április 26-án robbanás történt az ottani atomerőműben. A gőzrobbanást egy szabálytalan kísérlet és több biztonsági rendszer szabályellenes kikapcsolása okozta. Ezért robbant le a reaktortartály teteje, és ennek, valamint a hűtés hiánya miatt bekövetkezett grafittűznek a következménye a légkörbe kijutott sugárzó izotópok tömege és szétszóródása. A baleset után a radioaktív sugárzás, illetve a nyitott reaktormaradvány közelsége miatt 1986. május 2-án döntöttek a város kb. 12500 lakójának kitelepítéséről.
A szellemi tulajdon világnapja is most vasárnap lesz
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 26. ülésszakának határozata alapján április 26-a a szellemi tulajdon világnapja, amit először 2001. április 26-án ünnepeltek meg. Azóta a világnap megünneplése Magyarországon is rendszeressé vált. Itthon minden évben ezen a napot adja át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke a Millenniumi díjat.
Táncfesztivál kezdődik a Nemzeti Táncszínházban
Április 26. és május 10. között Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik: érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál. A fesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház double bill produkciója adja, a további programok pedig itt olvashatók.
