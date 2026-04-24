Mától leállás lesz az egyik legnagyobb banknál: ezek a funkciók nem lesznek elérhetők

Az Erste Bank hivatalos tájékoztatása szerint két ütemben, nagyszabású karbantartási munkálatokra kerül sor 2026 áprilisában. Bár a fejlesztések célja a szolgáltatási színvonal növelése, az ügyfeleknek érdemes előre tervezniük, mert a George App és a netbanki felületek is pihenőre mennek. A leállások az alábbi időpontokban várhatóak:

Április 24. (péntek) 22:00 – április 25. (szombat) 10:00

Április 29. (szerda) 22:00 – április 30. (csütörtök) 03:00

Ezekben az időszakokban elérhetetlenné válik a George App és Web, az Erste TeleBank, valamint az összes vállalati digitális csatorna. Nem lehet azonnali átutalást indítani, szünetelnek az SMS-szolgáltatások, és meghiúsulnak az online jóváhagyást igénylő internetes vásárlások is. A fizikai kártyahasználat szerencsére zavartalanul fog majd működni, a beérkező azonnali utalásokat is fogadja a bank , és a kártyaletiltás is lehetséges marad.

Fotó: Shutterstock

Ma van Szent György napja

Szent György a katonák és földművelők védőszentje, aki katona és vértanú volt. A sárkányölő Kis-Ázsiában született a legenda szerint és Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató képességének és más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról, és ellene fordult. Emiatt börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal sem bírták őt hitétől eltéríteni, 303-ban kivégezték. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. Szent György napja április 24-én van-olvasható a Wikipédián.

Ezen a napon alapította Károly Róbert a Szent György lovagrendet

1326. április 24-én a magyar lovagok, az ország és a lovagi erények védelmére alapította a Szent György lovagrendet I. Károly, (Károly Róbert) aki egyébként a királyság pénzügyeit is teljesen új alapokra helyezte: a nemesérckivitelt megtiltotta, a királyi pénzverés monopóliuma mellett pénzreformot hajtott végre. 1325-től firenzei mintára aranyforintot veretett. A városok éves adót fizettek a kincstárnak, megszerezte a pápai tized harmincadát is, sőt megadóztatta az egyházat is, ami a papság heves tiltakozását váltotta ki.