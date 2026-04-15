3 szakma, amit az AI nem fog tudni helyettesíteni

A technológia hatalmas fejlődésének korát éljük, amely szinte minden foglalkoztatási formát elavulttá tesz, de a szakértők azt mondják, hogy vannak bizonyos szakmák, amelyek túlélhetik a munkahelyi „világvégét”. Nem is egy olyan szakma van, amely szinte halhatatlan az idő próbája alatt.

3 szakma, amit nem vehet el az AI

Több szakma is kiállhatja a mesterséges intelligencia és az ember háborúját

Korszakunk legnagyobb technológia forradalmát átélni nagyszerű lehet, amíg rá nem jössz, hogy egy új világ megszületéséhez a réginek, ahol eddig építetted a karrieredet, véget kell vetni. Bár a mesterséges intelligencia újkeletű, de olyan korszaktól való félelmedet hozhatja el, amelyben a tárdadalom minden szabálya és struktúrája megváltozik.

Akik ezt a mesterséges intelligencia forradalmat egy jövőbiztos munkával szeretnék átvészelni, nehezen fognak olyan karrierutat találni, amelyet nem fog megtizedelni az automatizálás. A korábban biztonságos ügyfélszolgálat, bank vagy akár a tudományos állások is mind veszélybe kerülnek, a mesterséges intelligencia rohamos mértékű fejlődése miatt.

Trevor Houston, a ClearPath Wealth Strategies vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia már itt van, és azt látni, hogy nagyon sok ismétlődő és folyamat-orientált munkát vesz el.

„Az ügyfélszolgálattól kezdve az adminisztratív asszisztensekig, egyes marketinges és pénzügyi munkakörökig mindenre kiterjed. Azokon a területeken, ahol a folyamatok kiszámíthatóak, a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan terjed” - idézi őt az Unilad.

A Goldman Sachs szakértői úgy vélik, hogy a következő kilenc évben az amerikai munkahelyek akár 7 százaléka is elavulhat a mesterséges intelligencia forradalma miatt, és néhányuk teljesen eltűnik a történelem süllyesztőjében. Valójában csak három szakma tekinthető biztonságban a jelenlegi technológiai forradalomtól.

Az első és legjelentősebb ezek közül természetesen az ápolói szakma. Végül is senki sem bízná nagymamája gondozását egy érzéketlen robotra. 2024-ben megjelent a Woman's Health Nursing folyóiratban egy tanulmány, mely szerint az ápolók főbb felelősségi területeihez a mesterséges intelligenciának nincsen hozzáférése, vagy még nem tudja. A beteg kezelésével kapcsolatos etikai döntések is ezek közé tartoznak vagy az emberi érzelmek összetettségének kezelése.