3 szakma, amit az AI nem fog tudni helyettesíteni

Biztonságban lesz a munkahelyünk a mesterséges intelligenciától a jövőben? Van olyan szakma, amit nem fog tudni kivenni az emberek kezéből az AI.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2026.04.15. 14:30
A technológia hatalmas fejlődésének korát éljük, amely szinte minden foglalkoztatási formát elavulttá tesz, de a szakértők azt mondják, hogy vannak bizonyos szakmák, amelyek túlélhetik a munkahelyi „világvégét”. Nem is egy olyan szakma van, amely szinte halhatatlan az idő próbája alatt.

3 szakma, amit nem vehet el az AI Fotó: Dragos Condrea / freepik.com / Illusztráció

Több szakma is kiállhatja a mesterséges intelligencia és az ember háborúját 

Korszakunk legnagyobb technológia forradalmát átélni nagyszerű lehet, amíg rá nem jössz, hogy egy új világ megszületéséhez a réginek, ahol eddig építetted a karrieredet, véget kell vetni. Bár a mesterséges intelligencia újkeletű, de olyan korszaktól való félelmedet hozhatja el, amelyben a tárdadalom minden szabálya és struktúrája megváltozik.

Akik ezt a mesterséges intelligencia forradalmat egy jövőbiztos munkával szeretnék átvészelni, nehezen fognak olyan karrierutat találni, amelyet nem fog megtizedelni az automatizálás. A korábban biztonságos ügyfélszolgálat, bank vagy akár a tudományos állások is mind veszélybe kerülnek, a mesterséges intelligencia rohamos mértékű fejlődése miatt. 

Trevor Houston, a ClearPath Wealth Strategies vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia már itt van, és azt látni, hogy nagyon sok ismétlődő és folyamat-orientált munkát vesz el.

„Az ügyfélszolgálattól kezdve az adminisztratív asszisztensekig, egyes marketinges és pénzügyi munkakörökig mindenre kiterjed. Azokon a területeken, ahol a folyamatok kiszámíthatóak, a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan terjed” - idézi őt az Unilad.

A Goldman Sachs szakértői úgy vélik, hogy a következő kilenc évben az amerikai munkahelyek akár 7 százaléka is elavulhat a mesterséges intelligencia forradalma miatt, és néhányuk teljesen eltűnik a történelem süllyesztőjében. Valójában csak három szakma tekinthető biztonságban a jelenlegi technológiai forradalomtól. 

Az első és legjelentősebb ezek közül természetesen az ápolói szakma. Végül is senki sem bízná nagymamája gondozását egy érzéketlen robotra. 2024-ben megjelent a Woman's Health Nursing folyóiratban egy tanulmány, mely szerint az ápolók főbb felelősségi területeihez a mesterséges intelligenciának nincsen hozzáférése, vagy még nem tudja. A beteg kezelésével kapcsolatos etikai döntések is ezek közé tartoznak vagy az emberi érzelmek összetettségének kezelése.

Hae-Kyung Ju kutató szerint az ápolás központi elemét nem helyettesítheti az AI, amely érzelmeket igényel és ítéletet hoz. Ráadásul felelősségre sem vonható tettéért.

A második munka, amely biztonságban van a mesterséges intelligencia forradalomtól, az a vízvezeték-szerelő vagy a villanyszerelő szakma. A mesterséges intelligencia még olyannyira gyerekcipőben jár, hogy a robotok állni is alig képesek, nem hogy felmásszanak valahova vagy megszereljenek valamit. Valószínűleg nem is képesek helyettesíteni egy képzett szakembert.

„Számos szakma igényel kéz-szem koordinációt, ügyességet és rugalmasságot, például a villanyszerelői vagy a vízvezeték-szerelői szakma. A robotok … nem rendelkeznek az ilyen típusú munkához szükséges ügyességgel és motorikus képességekkel” -  írja az Independent az utahi székhelyű All Trades Staffing Services vállalat idézete alapján.

A harmadik munka, amelyet a mesterséges intelligencia nehezen fog tudni helyettesíteni, az a válságmenedzser vagy válságkezelő szakterület. Ez részben annak köszönhető, hogy valakit felelősségre kell vonni, és meg kell érteni a problémák emberi kontextusát, amelyet egy robotnál értelmetlen lenne keresni vagy megérteni. Ez nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia ne lenne hasznos egy hirtelen válságra adott cselekvési terv kidolgozásakor, de nehéz időszakokban mindig szükségünk lesz egy emberre, aki kimondja a végső szót.

 

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
