3 szakma, amit az AI nem fog tudni helyettesíteni
Biztonságban lesz a munkahelyünk a mesterséges intelligenciától a jövőben? Van olyan szakma, amit nem fog tudni kivenni az emberek kezéből az AI.
A technológia hatalmas fejlődésének korát éljük, amely szinte minden foglalkoztatási formát elavulttá tesz, de a szakértők azt mondják, hogy vannak bizonyos szakmák, amelyek túlélhetik a munkahelyi „világvégét”. Nem is egy olyan szakma van, amely szinte halhatatlan az idő próbája alatt.
Több szakma is kiállhatja a mesterséges intelligencia és az ember háborúját
Korszakunk legnagyobb technológia forradalmát átélni nagyszerű lehet, amíg rá nem jössz, hogy egy új világ megszületéséhez a réginek, ahol eddig építetted a karrieredet, véget kell vetni. Bár a mesterséges intelligencia újkeletű, de olyan korszaktól való félelmedet hozhatja el, amelyben a tárdadalom minden szabálya és struktúrája megváltozik.
Akik ezt a mesterséges intelligencia forradalmat egy jövőbiztos munkával szeretnék átvészelni, nehezen fognak olyan karrierutat találni, amelyet nem fog megtizedelni az automatizálás. A korábban biztonságos ügyfélszolgálat, bank vagy akár a tudományos állások is mind veszélybe kerülnek, a mesterséges intelligencia rohamos mértékű fejlődése miatt.
Trevor Houston, a ClearPath Wealth Strategies vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia már itt van, és azt látni, hogy nagyon sok ismétlődő és folyamat-orientált munkát vesz el.
„Az ügyfélszolgálattól kezdve az adminisztratív asszisztensekig, egyes marketinges és pénzügyi munkakörökig mindenre kiterjed. Azokon a területeken, ahol a folyamatok kiszámíthatóak, a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan terjed” - idézi őt az Unilad.
A Goldman Sachs szakértői úgy vélik, hogy a következő kilenc évben az amerikai munkahelyek akár 7 százaléka is elavulhat a mesterséges intelligencia forradalma miatt, és néhányuk teljesen eltűnik a történelem süllyesztőjében. Valójában csak három szakma tekinthető biztonságban a jelenlegi technológiai forradalomtól.
Az első és legjelentősebb ezek közül természetesen az ápolói szakma. Végül is senki sem bízná nagymamája gondozását egy érzéketlen robotra. 2024-ben megjelent a Woman's Health Nursing folyóiratban egy tanulmány, mely szerint az ápolók főbb felelősségi területeihez a mesterséges intelligenciának nincsen hozzáférése, vagy még nem tudja. A beteg kezelésével kapcsolatos etikai döntések is ezek közé tartoznak vagy az emberi érzelmek összetettségének kezelése.
Hae-Kyung Ju kutató szerint az ápolás központi elemét nem helyettesítheti az AI, amely érzelmeket igényel és ítéletet hoz. Ráadásul felelősségre sem vonható tettéért.
A második munka, amely biztonságban van a mesterséges intelligencia forradalomtól, az a vízvezeték-szerelő vagy a villanyszerelő szakma. A mesterséges intelligencia még olyannyira gyerekcipőben jár, hogy a robotok állni is alig képesek, nem hogy felmásszanak valahova vagy megszereljenek valamit. Valószínűleg nem is képesek helyettesíteni egy képzett szakembert.
„Számos szakma igényel kéz-szem koordinációt, ügyességet és rugalmasságot, például a villanyszerelői vagy a vízvezeték-szerelői szakma. A robotok … nem rendelkeznek az ilyen típusú munkához szükséges ügyességgel és motorikus képességekkel” - írja az Independent az utahi székhelyű All Trades Staffing Services vállalat idézete alapján.
A harmadik munka, amelyet a mesterséges intelligencia nehezen fog tudni helyettesíteni, az a válságmenedzser vagy válságkezelő szakterület. Ez részben annak köszönhető, hogy valakit felelősségre kell vonni, és meg kell érteni a problémák emberi kontextusát, amelyet egy robotnál értelmetlen lenne keresni vagy megérteni. Ez nem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia ne lenne hasznos egy hirtelen válságra adott cselekvési terv kidolgozásakor, de nehéz időszakokban mindig szükségünk lesz egy emberre, aki kimondja a végső szót.
