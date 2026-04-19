A halál torkából mentették meg a Budapest utcáin szaladgáló báránykát

Április 13-án történt a meghökkentő eset, amikor egy Budapesten furikázó autós szokatlan keresztforgalommal találkozott. A kis fekete bárány ugyanis nem illett bele a szokványos forgalmi viszonyokba, és rövid távon úgy tűnt, hogy ez lesz a végzete is...

Mindkét lába eltörött a báránynak. Fotó: Állatmentő Liga

Majdnem végzetes balesetet szenvedett a bárány

Április 13-án késő délelőtt Budapest XXIII. kerületében egy bárány próbált átkelni előtte az úttesten. Hogy a különleges állat honnan jött, hova tartott, és miért ezt az útvonalat választotta, nem derült ki. Az autós ugyan észlelte a nem éppen szokványos keresztforgalmat, fékezett, de az ütközést már nem tudta elkerülni. A járművön csak kisebb karcolások keletkeztek, de a bari nem volt ilyen szerencsés. Mindkét lába eltörött.

A kis jószág élete azonban jó kezekbe került, ugyanis a rendőrség azonnal hívta az Állatmentő Ligát.

Habár ő volt a fekete bárány a történetben, a rendőrök azonnal a segítségére siettek. Értesítették az Állatmentő Ligát, akik nem haboztak: rövid időn belül már úton is voltak vele a kórházba. A nem épp mindennapi műtétre ugyan várni kellett egy kicsit, de mára már azon is túl van, és addig is az Állatmentő Liga egyik önkéntesének társaságát élvezhette. Hatalmas tisztelet és köszönet az Állatmentő Ligának! És egy fontos üzenet a végére minden állattartónak: Gondoskodjunk a megfelelő kerítésről és biztonságos tartásról! Vigyázzunk rájuk! Az ő biztonságuk a mi felelősségünk!



