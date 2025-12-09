Rejtélyes mutáció: különös változások figyelhetőek meg az állatok viselkedésében

A csernobili katasztrófa óta eltelt 40 évben, különös változások figyelhetők meg az állatok viselkedésében és kinézetében. A „gyorsan fejlődő” kutyák és a színt váltó békák csak néhány példa az rendellenességre, amelyeket a nukleáris baleset bekövetkezése óta megfigyelnek. A tudósok továbbra is vizsgálják a radioaktív kihullás hatásait a 30 km-es kizárási zónában, ahol a helyi állatvilág biológiájában számos lenyűgöző változás történt, mióta a területet 1986-ban elhagyták.

Az 1986-os csernobili katasztrófa óta különös változások sorait fedezik fel a tudósok, a tartományban mai napig élő állatokon / Fotó: AFP / AFP

Mik azok a különös változások?

Bár a sugárzási szint jelentősen csökkent a baleset közvetlen következményeihez képest, az emberek továbbra is csak 24–48 órára látogathatnak a zónába, hogy elkerüljék a veszélyes mértékű sugárterhelést.

Egyes becslések szerint több mint, 90 000 ember is meghalhatott rákban vagy más betegségekben a csernobili katasztrófa következtében. Igen ám, viszont az állatok, madarak és rovarok az emberektől eltérően furcsa és szokatlan módon szenvedték meg a következményeket. A helyszín ma egyedülálló kutatási terep a sugárzás több generáción átívelő hatásainak vizsgálatára - írja a The Mirror.

Az egyik nemrég tett felfedezésben a keleti levelibékákat vették górcső alá, amely általában élénk világoszöld színéről ismerhető fel. A kizárási zónában dolgozó kutatók azonban azt tapasztalták, hogy sok példány teljesen feketévé vált, ez a melanizmusnak nevezett gyors evolúciós alkalmazkodás jeleként is tekinthető. Úgy gondolják, hogy a sötétebb békák jobban túlélték az 1986-os kezdeti, nagy dózisú sugárterhelést, és ezt a védő tulajdonságot továbbadták utódaiknak.

A zónában százával élnek kóbor kutyák is, amelyek többsége az evakuáláskor hátrahagyott háziállatok utódai. Egy 2024-ben publikált nagy genetikai vizsgálat megállapította, hogy a reaktor közvetlen közelében élő kutyák genetikailag különböznek a mindössze tíz mérfölddel távolabb, Csernobil városában élő társaiktól. A különbséget az extrém természetes szelekciónak tulajdonítják, amelyet a sugárzás okozta pusztítás indított el a helyi populációban.