Fotók a szellemvárosból, amit egy atomkatasztrófa miatt órák alatt kellett elhagyni

1986. április 26-án felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es blokkja. A XX. század egyik legnagyobb atomkatasztrófájának köszönhető, hogy az erőműtől pár kilométerre fekvő Pripjaty városa évtizedek óta üresen áll, és nagy valószínűséggel soha nem fog már lakosokat fogadni.

Pripjaty szellemvárosa immár az enyészeté lett Fotó: Hemis via AFP

Egy nap alatt vált Pripjaty szellemvárossá

Az 1970-ben alapított településen nagyrészt az atomerőmű dolgozói éltek családjaikkal együtt. 1986-ban ez közel 50 ezer lakost, köztük 15 ezer gyermeket jelentett. A település evakuálása csak 36 órával a reaktorrobbanást követően kezdődött meg, akkor azonban szó szerint egyik pillanatról a másikra kellett az embereknek összepakolniuk és elhagyniuk az otthonaikat. Érthető, hisz az életük múlott rajta. A beszámolók szerint teljes volt a káosz, senki nem értette pontosan, mi is történik. A hatóságok 13:10-kor jelentették be, hogy el kell hagyni a várost, 16:30-ra pedig véget is ért az evakuáció. A katonaság 18:20-ra lezárta a házakat.

