A zuhanyfüggönyt otthagyták, de a kádat kitépték a helyéből – elhagyatott budai villában jártunk – galéria

Az utóbbi években egyre nagyobb sármja van a romos, elhagyatott, rejtélyekkel övezett épületeknek. Az úgynevezett urbex, azaz az épp ilyen helyek felkeresése valóságos divattá lépett elő. Kalandra vágyó fiatalok kutatják fel hazánk (és persze a nagyvilág) lassan az enyészeté váló pontjait, hogy az ott készült felvételeket később megosszák másokkal. Számos alkalommal mutatott már be a Metropol is ilyen helyeket. Ide kattintva például a 2001-ben bezárt Inotai hőerőműbe (korábbi nevén November 7. hőerőműbe) kukkanthatunk be, itt pedig azt mutattuk meg, hogy nézett ki a veszprémi szovjet laktanya közvetlenül azt követően, hogy a katonák magára hagyták.

Már csak kísértetek (valamint az urbexesek) látogatják a szebb napokat látott, elhagyatott budai villát? Fotó: Hans Lucas via AFP

Elhagyatott budai villa: már csak a szellemek járnak ide?

Most egy olyan, 2023-ban készült fotósorozatot szeretnénk bemutatni, mely Budán, méghozzá a Bíró utcában készült, egy akkor már hosszú ideje elhagyatottan álló, 1909-ben épült, 1000 négyzetméteres kerttel körülvett villában.

