Döbbenetes hír érkezett Csernobilból: felfoghatatlan, ami most történik

A Last of Us írói lehet, hogy innen vették az ihletet... A csernobili atomkatasztrófa során elszaporodó ellenálló gomba alkalmazkodott ahhoz, hogy „megegyen” olyan szintű sugárzást, amely a legtöbb más életformát megölné.

Fotó: Anadolu via AFP

A tudósok megfigyelték a rendkívül ellenálló fekete gombát, a Cladosporium sphaerospermum-ot, amely a 4-es számú reaktor falán növekszik, amely berendezés 1986-ban felrobbant, és a csernobili atomerőművet elpusztító tűzhöz vezetett. A szakértők megfigyelték, hogy a gomba az évek során hogyan alkalmazkodott a sugárzás energiaforrásként való felhasználásához.

A csernobili katasztrófa volt az emberiség eddigi legnagyobb atomkatasztrófája, ami után radioaktív szennyeződés került a légkörbe. A környéket evakuálták a szélsőséges sugárzás miatt, ám Csernobil így is életeket követelt.

A gombát tanulmányozó tudósok most azon a lehetőségen gondolkodnak, hogy a faj felhasználható az emberek sugárzás elleni védelmére, különösen a mélyűri küldetések során.

"Az ellenséges környezethez való alkalmazkodási képessége reményt adott a kutatóknak, hogy nyomokat rejthet magában a stressztűrő mechanizmusok további tanulmányozására, ami a biotechnológia és a mezőgazdaság fejlődéséhez vezethet" - mondta Scott Travers, a Rutgers Egyetem evolúciós biológusa a gombáról.