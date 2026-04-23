Alkohol nélkül is képes berúgni egy apa, az orvosok jöttek rá a titok nyitjára

Egy férfi állítása szerint rendkívül könnyen „berúg”, még akkor is, ha egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. A különös jelenség háttrében egy ritka rendellenesség áll.

Az apa már nem iszik alkoholt, de így sem enyhültek a tünetei

A 43 éves Mark Mongiardo 2018-ban teljesen felhagyott az alkoholfogyasztással, ennek ellenére időnként még mindig ittas állapothoz hasonló tüneteket tapasztal: levertséget, koordinációs problémákat, sőt akár erős mámort is, mindezt alkohol nélkül.

A jelenség hátterében egy ritka állapot, a bélfermentációs szindróma áll, amelyből kevesebb mint 100 esetet dokumentáltak világszerte. Ennél a betegségnél a bélben természetesen is jelen lévő élesztőgombák túlszaporodnak, és a bevitt szénhidrátokat, cukrokat alkohollá erjesztik.

Mongiardo szerint korábban nem is volt tudatában annak, hogy viselkedése hasonlíthat egy ittas emberéhez. Bár néha csak enyhébb tüneteket tapasztalt például agyködöt vagy lassabb reakcióidőt, más alkalmak sokkal súlyosabbak voltak, és kifejezetten részegséghez hasonlítottak, a megemelkedett véralkoholszint miatt.

Elmondása szerint gyakran magas cukor- vagy szénhidráttartalmú ételek fogyasztása után jelentkeznek nála ezek a tünetek. Az állapota annyira súlyossá vált, hogy elvesztette a munkáját, és hat hónapon belül két ittas vezetési ügy is indult ellene New York államban.

A családjával együtt hosszú ideig kereste a magyarázatot, míg végül rátaláltak dr. Prasanna Wickremesinghe szakemberre. Ekkor kapta meg a hivatalos diagnózist, hogy bélfermentációs szindrómában szenved. Mongiardo elmondása szerint a diagnózis pillanatában felszabadítóan sokkoló érzés volt számára, mert végre választ kapott a megmagyarázhatatlan tüneteire.

Mivel az állapotát gyakran az étkezés váltja ki, személyre szabott étrendet követ, amelyben különböző diétás szakaszok segítenek feltérképezni, mely ételek okoznak reakciót. Emellett folyamatosan figyelnie kell az állapotára, és gyógyszerek, valamint étrend-kiegészítők kombinációját alkalmazza az étkezésekkel együtt, hogy megelőzze az újabb epizódokat – írja a New York Post.