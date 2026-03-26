Véradás után lett rosszul: családja szeme láttára esett össze és hunyt el az édesapa

Négy gyermek maradt apa nélkül. Véradás után lett rosszul a 49 éves férfi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.26. 15:30
A 49 éves Paolo Accorroni elvesztette eszméletét és a földre zuhant a filottranoi otthonában, ami az olasz Marche régióban található, miután a véradás után gyengének érezte magát.

A képen egy gyertya látható - gyászolja a családja a véradás után elhunyt édesapát
Véradás után lett rosszul, majd otthonában vesztette életét az édesapa / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Véradás után esett össze a négygyermekes édesapa

A mentősök rohantak a négygyermekes édesapához, akinél szívmegállást állapítottak meg. Paolo kétségbeesett felesége és rettegő gyermekei jelenlétében a mentősök 40 percig próbálták újraéleszteni, de erőfeszítéseik végül hiábavalónak bizonyultak.

A helyi média információi szerint Paolo, aki rendszeresen végzett jótékonysági munkát, egy hirtelen betegség következtében vesztette életét. Azt is hozzátették, hogy a négygyermekes édesapa először volt véradáson, és kérdés nélkül jelentkezett donornak.

Bár gyengének érezte magát, amikor hazatért a véradás után, Paolo és családja is úgy vélte, hogy nincs semmi komoly baj, csupán az ilyenkor felmerülő szokásos mellékhatások jelentkeznek nála. Úgy döntött, hogy inkább lepihen, azonban ébredés után pár perccel összeesett.

Luca Paolorossi, az európai ország Marche régiójában fekvő település polgármestere így nyilatkozott: 

„Úgy emlékszünk rá, mint a Vallesina.TV oldalunk lelkes olvasójára, aki kedvelte a szeretett Filottranese labdarúgócsapat bejegyzéseit, még vereség esetén is, és gyakran szellemes, de soha nem túlzó megjegyzéseket fűzött hozzájuk. Jó utat, Paolo!”

Paolo aktívan részt vett a Filottranese nevű helyi amatőr labdarúgócsapat életében. A csapat a tragédia nyomán lemondta a hétvégi mérkőzését - számolt be róla a Mirror.

 

 

