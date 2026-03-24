Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel működnek együtt
Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akarnak Magyarországon.
Ahogy egyre közelebb kerülünk az áprilisi választások időpontjához, úgy lesz egyre forróbb a választási kampány. Mint az a hét elején kiderült, a Tisza Párt külföldi titkosszolgálatokkal összedolgozó ügynökkel működik együtt a kormányváltás érdekében.
Támadás Magyarország ellen
Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el az eset kapcsán. A kormányfő az országjárása hétfői állomásán arról beszélt, hogy a felforrósodott kampányba már a külfödi titkosszolgálatok is beszálltak. Elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek nevezte az akciót, ami a kormány ellen, és a Tisza érdekében és a Tisza Párton keresztül történt.
Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni
– fogalmazott Orbán Viktor.
A botrány konkluziói
A tiszás ügynökbotrányból több következtetés is levonható egyszerre. A rendelkezésre álló információk szerit az biztosan elmondható, hogy
- Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel összefogva működnek együtt, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek.
- A Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait.
- Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akar Magyarországon.
Magyar Péter a tiszás kémet védi
Magyar Péter mindeközben egy teljesen félrevezető, fals magyarázattal próbálja mosdatni saját magát és a pártját – olvasható a Riposton. Miközben a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb kémbotrány bontakozik ki a szemünk előtt. Magyar Péter egyetlen egy szóval sem ítélte el a külföldi szolgálatnak való kémkedést. Nem kaptunk válaszokat olyan kérdésekre sem, hogy
- hogyan és mikor működtek együtt Panyi Szabolccsal,
- milyen titkosszolgálatokkal tart kapcsolatot ő vagy Orbán Anita,
- kitől és milyen információkat kaptak.
