Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel működnek együtt

Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akarnak Magyarországon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 12:30
Ahogy egyre közelebb kerülünk az áprilisi választások időpontjához, úgy lesz egyre forróbb a választási kampány. Mint az a hét elején kiderült, a Tisza Párt külföldi titkosszolgálatokkal összedolgozó ügynökkel működik együtt a kormányváltás érdekében.

A Tisza Párt nem riad vissza semmitől. Külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő ügynökkel is hajlandók összefogni (Fotó: Purger Tamás / MTI)

Támadás Magyarország ellen

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el az eset kapcsán. A kormányfő az országjárása hétfői állomásán arról beszélt, hogy a felforrósodott kampányba már a külfödi titkosszolgálatok is beszálltak. Elfogadhatatlannak és szégyenteljesnek nevezte az akciót, ami a kormány ellen, és a Tisza érdekében és a Tisza Párton keresztül történt.

Az, hogy Magyarországon lehallgatják a külügyminisztert, az szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni

– fogalmazott Orbán Viktor.

A botrány konkluziói

A tiszás ügynökbotrányból több következtetés is levonható egyszerre. A rendelkezésre álló információk szerit az biztosan elmondható, hogy 

  • Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel összefogva működnek együtt, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek. 
  • A Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait. 
  • Brüsszel és Zelenszkij egy ukránbarát ügynökkormányt akar Magyarországon.

Magyar Péter a tiszás kémet védi

Magyar Péter mindeközben egy teljesen félrevezető, fals magyarázattal próbálja mosdatni saját magát és a pártját – olvasható a Riposton. Miközben a rendszerváltás utáni egyik legsúlyosabb kémbotrány bontakozik ki a szemünk előtt. Magyar Péter egyetlen egy szóval sem ítélte el a külföldi szolgálatnak való kémkedést. Nem kaptunk válaszokat olyan kérdésekre sem, hogy 

  • hogyan és mikor működtek együtt Panyi Szabolccsal, 
  • milyen titkosszolgálatokkal tart kapcsolatot ő vagy Orbán Anita, 
  • kitől és milyen információkat kaptak.


 

 

